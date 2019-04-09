Врач отсудила у поликлиники 750 тысяч и вернула себе работу после сокращения

Областной суд восстановил на работе уволенную по сокращению врача Марию Соболеву и присудил ей компенсацию в размере 750 тысяч рублей

Новосибирский областной суд признал незаконным сокращение бывшей заведующей платным отделением поликлиники № 9 Марии Соболевой и вынес решение о восстановлении врача на рабочем месте.





Соболева работала врачом в поликлинике № 9 и осталась без работы после оптимизации медучреждений Заельцовского района — их объединили на базе поликлиники № 27 . Марию Соболеву сократили во время декретного отпуска, а фактически она лишилась работы в начале 2018 года. Также без работы в результате сокращения осталась и мать Соболевой — доктор Галина Ивлева, дело которой областным судом рассматривалось отдельно.





«Решение — отменить и приступить к работе в должности заведующей. И 750 с чем-то тысяч [рублей присудили мне выплатить]… <…> Это без услуг адвоката: моральная [компенсация] и компенсация вынужденного прогула. Всего год и три месяца был [вынужденный прогул]. <…> Секретарь в областном суде сказал, что очень много людей судится с поликлиникой № 27 », — пояснила корреспонденту НГС Мария Соболева.







Соболева добавила, что, несмотря на решение суда о немедленном восстановлении на рабочем месте, руководство поликлиники № 27 отказалось сразу выделить ей рабочее место. Врач пришла в поликлинику с копией решения суда, но этого оказалось недостаточно. Соболева утверждает, что её попросили предъявить исполнительный лист, на оформление которого у суда уходит до 15 рабочих дней.







У увольнявшего Соболеву главврача поликлиники № 27 Александра Калиниченко получить комментарий не удалось — он находился на больничном. Позицию медицинского учреждения прокомментировала НГС и.о. главврача Светлана Тогобицкая.







«Как поясняет наш юридический отдел, она (Соболева. — Прим. ред.) должна принести исполнительный лист. Как она принесёт исполнительный лист, мы её трудоустроим. Или официальное решение суда, [оформленное на бланке]», — пояснила корреспонденту НГС Тогобицкая.







Дополнение: Сегодня же стало известно о том, что Новосибирский областной суд вынес аналогичное решение по иску матери Соболевой — Галины Ивлевой. Суд также восстановил её на рабочем месте и присудил компенсацию в размере 122 тысячи.