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Врач отсудила у поликлиники 750 тысяч и вернула себе работу после сокращения

Несмотря на решение областного суда, Марию Соболеву на рабочее место не пустили

Областной суд восстановил на работе уволенную по сокращению врача Марию Соболеву и присудил ей компенсацию в размере 750 тысяч рублей 
Областной суд восстановил на работе уволенную по сокращению врача Марию Соболеву и присудил ей компенсацию в размере 750 тысяч рублей 

Новосибирский областной суд признал незаконным сокращение бывшей заведующей платным отделением поликлиники № 9 Марии Соболевой и вынес решение о восстановлении врача на рабочем месте. 


Соболева работала врачом в поликлинике № 9 и осталась без работы после оптимизации медучреждений Заельцовского района — их объединили на базе поликлиники № 27. Марию Соболеву сократили во время декретного отпуска, а фактически она лишилась работы в начале 2018 года. Также без работы в результате сокращения осталась и мать Соболевой — доктор Галина Ивлева, дело которой областным судом рассматривалось отдельно.


«Решение — отменить и приступить к работе в должности заведующей. И 750 с чем-то тысяч [рублей присудили мне выплатить]… <…> Это без услуг адвоката: моральная [компенсация] и компенсация вынужденного прогула. Всего год и три месяца был [вынужденный прогул]. <…> Секретарь в областном суде сказал, что очень много людей судится с поликлиникой № 27», — пояснила корреспонденту НГС Мария Соболева.


Соболева добавила, что, несмотря на решение суда о немедленном восстановлении на рабочем месте, руководство поликлиники № 27 отказалось сразу выделить ей рабочее место. Врач пришла в поликлинику с копией решения суда, но этого оказалось недостаточно. Соболева утверждает, что её попросили предъявить исполнительный лист, на оформление которого у суда уходит до 15 рабочих дней. 


У увольнявшего Соболеву главврача поликлиники № 27 Александра Калиниченко получить комментарий не удалось — он находился на больничном. Позицию медицинского учреждения прокомментировала НГС и.о. главврача Светлана Тогобицкая.


«Как поясняет наш юридический отдел, она (Соболева. — Прим. ред.) должна принести исполнительный лист. Как она принесёт исполнительный лист, мы её трудоустроим. Или официальное решение суда, [оформленное на бланке]», — пояснила корреспонденту НГС Тогобицкая.


Дополнение: Сегодня же стало известно о том, что Новосибирский областной суд вынес аналогичное решение по иску матери Соболевой — Галины Ивлевой. Суд также восстановил её на рабочем месте и присудил компенсацию в размере 122 тысячи. 

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