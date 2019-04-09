Врач отсудила у поликлиники 750 тысяч и вернула себе работу после сокращения
Несмотря на решение областного суда, Марию Соболеву на рабочее место не пустили
Новосибирский областной суд признал незаконным сокращение бывшей заведующей платным отделением поликлиники
Соболева работала врачом в поликлинике
«Решение — отменить и приступить к работе в должности заведующей. И 750 с чем-то тысяч [рублей присудили мне выплатить]… <…> Это без услуг адвоката: моральная [компенсация] и компенсация вынужденного прогула. Всего год и три месяца был [вынужденный прогул]. <…> Секретарь в областном суде сказал, что очень много людей судится с поликлиникой
Соболева добавила, что, несмотря на решение суда о немедленном восстановлении на рабочем месте, руководство поликлиники
У увольнявшего Соболеву главврача поликлиники
«Как поясняет наш юридический отдел, она (Соболева. — Прим. ред.) должна принести исполнительный лист. Как она принесёт исполнительный лист, мы её трудоустроим. Или официальное решение суда, [оформленное на бланке]», — пояснила корреспонденту НГС Тогобицкая.
Дополнение: Сегодня же стало известно о том, что Новосибирский областной суд вынес аналогичное решение по иску матери Соболевой — Галины Ивлевой. Суд также восстановил её на рабочем месте и присудил компенсацию в размере 122 тысячи.
Илья Калинин
Фото предоставлено Марией Соболевой