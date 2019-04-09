У пациентов психбольницы исчезли 2 миллиона рублей: заведующую отделением отправили под арест

Вместе с ней по уголовным делам проходят ещё две коллеги

Следователи пришли к выводу, что три работницы психбольницы похитили у пациентов 2 миллиона рублей
Следователи пришли к выводу, что три работницы психбольницы похитили у пациентов 2 миллиона рублей


В Новосибирске арестовали трёх работников психиатрической больницы № 3 — их обвиняют в махинациях с деньгами пациентов.


Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


«По версии следствия, в период 2016 года 64-летняя заведующая отделением, 56-летняя специалист по социальной работе и 55-летняя старшая медицинская сестра государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы № 3 <…> посредством мобильного приложения одного из банков перевели имеющиеся на счетах <…> денежные средства, принадлежащие семи пациентам больницы, на ранее открытые на них счета с банковскими картами, с которых впоследствии сняли денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей», — описал ситуацию Дмитрий Чечулин.


Он уточнил, что по итогам работы полиции и прокуратуры следователи возбудили уголовные дела о «мошенничестве с использованием электронных средств платежа» (ч. 3, 4 ст. 159.3 УК РФ). В квартирах и на работе обвиняемых прошли обыски: изъяты документы и банковские карты пациентов психбольницы.


«По ходатайству следователя судом специалисту по социальной работе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заведующей отделением и медицинской сестре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавил Дмитрий Чечулин.


Корреспондент НГС направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию с мошенничеством в психиатрической больнице.


Ранее в Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача детской больницы № 4, которого обвинили в растрате 1,2 миллиона рублей.

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