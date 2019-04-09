У пациентов психбольницы исчезли 2 миллиона рублей: заведующую отделением отправили под арест
Вместе с ней по уголовным делам проходят ещё две коллеги
В Новосибирске арестовали трёх работников психиатрической больницы
Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
«По версии следствия, в период 2016 года 64-летняя заведующая отделением, 56-летняя специалист по социальной работе и 55-летняя старшая медицинская сестра государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы
Он уточнил, что по итогам работы полиции и прокуратуры следователи возбудили уголовные дела о «мошенничестве с использованием электронных средств платежа» (ч. 3, 4 ст. 159.3 УК РФ). В квартирах и на работе обвиняемых прошли обыски: изъяты документы и банковские карты пациентов психбольницы.
«По ходатайству следователя судом специалисту по социальной работе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заведующей отделением и медицинской сестре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавил Дмитрий Чечулин.
Корреспондент НГС направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию с мошенничеством в психиатрической больнице.
Ранее в Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача детской больницы
Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой