У пациентов психбольницы исчезли 2 миллиона рублей: заведующую отделением отправили под арест

Вместе с ней по уголовным делам проходят ещё две коллеги

Следователи пришли к выводу, что три работницы психбольницы похитили у пациентов 2 миллиона рублей





В Новосибирске арестовали трёх работников психиатрической больницы № 3 — их обвиняют в махинациях с деньгами пациентов.







Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.







«По версии следствия, в период 2016 года 64-летняя заведующая отделением, 56-летняя специалист по социальной работе и 55-летняя старшая медицинская сестра государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы № 3 <…> посредством мобильного приложения одного из банков перевели имеющиеся на счетах <…> денежные средства, принадлежащие семи пациентам больницы, на ранее открытые на них счета с банковскими картами, с которых впоследствии сняли денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей», — описал ситуацию Дмитрий Чечулин.





Он уточнил, что по итогам работы полиции и прокуратуры следователи возбудили уголовные дела о «мошенничестве с использованием электронных средств платежа» (ч. 3, 4 ст. 159.3 УК РФ). В квартирах и на работе обвиняемых прошли обыски: изъяты документы и банковские карты пациентов психбольницы.







«По ходатайству следователя судом специалисту по социальной работе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заведующей отделением и медицинской сестре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавил Дмитрий Чечулин.







Корреспондент НГС направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию с мошенничеством в психиатрической больнице.



