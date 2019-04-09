«Вытащили всё»: машину исследователя архивов НКВД обокрали на Заельцовском кладбище

Денис Карагодин оставил машину у входа на кладбище и отлучился на час

В полиции уже приняли заявление о краже
В полиции уже приняли заявление о краже

Машину сибиряка, расследующего расстрел своего прадеда сотрудниками НКВД, Дениса Карагодина обокрали на Заельцовском кладбище — он оставил машину у входа на кладбище.


Об этом корреспонденту НГС рассказал сам Денис Карагодин. Он уточнил, что у него похитили дорогостоящую технику, документы и банковские карты. 


«Сегодня в Новосибирске во время полевой работы по выявлению сотрудников НКВД на нашу машину было совершено нападение: украдено всё рабочее оборудование и паспорта. Мы парализованы. 


Сегодня в Новосибирске мы понесли первую серьёзную потерю за всё время нашей работы — <...> на нашу машину напали и украли из неё рюкзак с компактно упакованным в него оборудованием», — сообщил он.


Он уточнил, что сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей, а в похищенном макбуке остались записи интервью по теме расследования. Карагодин вызвал полицию, которая приняла его заявление и зарегистрировала преступление.


В машине разбили стекло и вытащили рюкзак с техникой и документами
В машине разбили стекло и вытащили рюкзак с техникой и документами


Это не первое подобное преступление — в конце марта жительница Новосибирска рассказала о том, что её машину обокрали на кладбище. За похищенные документы преступники вымогали 5 тысяч рублей.


После мартовского происшествия в управлении потребительского рынка мэрии Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что на кладбищах города ставят дополнительные камеры. Как рассчитывают в мэрии, это поможет остановить преступников, которые взламывают автомобили.  


«В целях информирования посетителей общественных кладбищ на парковках и местах скопления транспорта установлены предупреждающие таблички. 


Для усиления порядка и контроля на общественных кладбищах города Новосибирска издан приказ директора МКУ «Ритуальные услуги» о необходимости сотрудникам учреждения обращать внимание на подозрительные автомобили [и] граждан», — говорится в ответе управления потребрынка на запрос НГС.

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