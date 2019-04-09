«Врачи забежали, когда приземлились»: самолёт вернулся в Толмачёво из-за больного пассажира

Пассажиру стало плохо после вылета из Новосибирска

Самолёту пришлось развернуться обратно в Толмачёво после часа пути. После того как больного пассажира забрали врачи, самолёт дозаправили и отправили в Южно-Сахалинск
Самолёту пришлось развернуться обратно в Толмачёво после часа пути. После того как больного пассажира забрали врачи, самолёт дозаправили и отправили в Южно-Сахалинск

Сегодня ночью, 9 апреля, самолёт авиакомпании S7 летел в Южно-Сахалинск, но спустя час пути ему пришлось развернуться в Толмачёво из-за больного пассажира.


Ночью самолёт выполнял рейс S7 5257 из Новосибирска в Южно-Сахалинск — он вылетел в понедельник около 23:00, пролетел час и развернулся обратно — из-за человека, который плохо себя почувствовал во время пути, рассказал корреспонденту один из пассажиров.


«Куча народу забежала — врачи, даже милиционер — когда уже приземлились. Кого-то вывели или вынесли на носилках через задние двери в самолёте», — объяснил очевидец, отметив, что не успел рассмотреть, что именно случилось с пострадавшим пассажиром.


Он добавил, что после инцидента пассажиров не стали выводить из самолёта — дозаправили его и снова полетели в Южно-Сахалинск. Самолёт прибыл в город с опозданием на 2,5 часа.


В пресс-службе аэропорта Толмачёво и в авиакомпании S7 подтвердили, что сегодня действительно самолёту, летевшему в Южно-Сахалинск, пришлось развернуться обратно в Новосибирск. 


«По решению экипажа в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров [самолёт вернулся]. Пассажиру оказана первая медицинская помощь, [он] доставлен в одно из лечебных учреждений города Новосибирска», 


— сообщили в аэропорту.


В S7 добавили, что сразу после посадки пассажира передали сотрудникам скорой помощи, после чего экипаж продолжил выполнение рейса (на борту было 152 пассажира).


Сегодня ночью, 9 апреля, летевший из Москвы в Новосибирск самолёт авиакомпании Red Wings также совершил вынужденную посадку в Уфе. Как объяснили в аэропорту Уфы, причиной стало плохое самочувствие 17-летней пассажирки — у неё заподозрили эпилептический приступ. Позже выяснилось, что девушка летела домой после пластической операции, которая должна была скрыть ожоги кожи.

Прочтений: 2728

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено