«Врачи забежали, когда приземлились»: самолёт вернулся в Толмачёво из-за больного пассажира

Самолёту пришлось развернуться обратно в Толмачёво после часа пути. После того как больного пассажира забрали врачи, самолёт дозаправили и отправили в Южно-Сахалинск

Сегодня ночью, 9 апреля, самолёт авиакомпании S7 летел в Южно-Сахалинск, но спустя час пути ему пришлось развернуться в Толмачёво из-за больного пассажира.







Ночью самолёт выполнял рейс S7 5257 из Новосибирска в Южно-Сахалинск — он вылетел в понедельник около 23:00, пролетел час и развернулся обратно — из-за человека, который плохо себя почувствовал во время пути, рассказал корреспонденту один из пассажиров.







«Куча народу забежала — врачи, даже милиционер — когда уже приземлились. Кого-то вывели или вынесли на носилках через задние двери в самолёте», — объяснил очевидец, отметив, что не успел рассмотреть, что именно случилось с пострадавшим пассажиром.







Он добавил, что после инцидента пассажиров не стали выводить из самолёта — дозаправили его и снова полетели в Южно-Сахалинск. Самолёт прибыл в город с опозданием на 2,5 часа.







В пресс-службе аэропорта Толмачёво и в авиакомпании S7 подтвердили, что сегодня действительно самолёту, летевшему в Южно-Сахалинск, пришлось развернуться обратно в Новосибирск.





«По решению экипажа в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров [самолёт вернулся]. Пассажиру оказана первая медицинская помощь, [он] доставлен в одно из лечебных учреждений города Новосибирска»,





— сообщили в аэропорту.





В S7 добавили, что сразу после посадки пассажира передали сотрудникам скорой помощи, после чего экипаж продолжил выполнение рейса (на борту было 152 пассажира).







Сегодня ночью, 9 апреля, летевший из Москвы в Новосибирск самолёт авиакомпании Red Wings также совершил вынужденную посадку в Уфе. Как объяснили в аэропорту Уфы, причиной стало плохое самочувствие 17-летней пассажирки — у неё заподозрили эпилептический приступ. Позже выяснилось, что девушка летела домой после пластической операции, которая должна была скрыть ожоги кожи.

