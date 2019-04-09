«На арене 8 пылесосов»: в Новосибирске начали пылесосить улицы

Закончить уборку города дорожники планируют к 1 мая

В прошлом году для уборки была закуплена новая вакуумно-подметальная техника
В прошлом году для уборки была закуплена новая вакуумно-подметальная техника

В Новосибирске началась летняя уборка автомагистралей — на улицы вышли пылесосы и подметальные машины. 


По словам директора ДЭУ № 1 Александра Ильиных, город должен избавиться от пыли к 1 мая. 


«Я считаю, что техника современная, она используется не только у нас в городе, при нормальном подходе, нормальные специалисты — всё это положительно влияет на уборку. Есть небольшая нехватка специалистов, но справляемся своими силами. Мы убираем круглые сутки, независимо от погодных условий, но основной сбор грязи и мусора, который остался после зимнего периода, традиционно будет убран до первомайских праздников», — сообщил Александр Ильиных. 


Он также рассказал, что уборка началась ещё три недели назад. По его словам, ежедневно на линии работают до 30 единиц техники. 


«Сегодня на арене 8 пылесосов, [подметально-уборочных машин] "Скандия" — 13 единиц и летние подметальные [машины] 8 единиц. Всего около 30 единиц техники у нас работает на линии на 5 районов. Мы занимаемся уборкой только магистральных дорог, остальные территории убирает администрация районов. В этом году уборка началась пораньше: мы уже почти три недели занимаемся уборкой города, так как весна пришла раньше. Пылесосы работают в полном объёме, усиленные смены у нас, <...> бывают моменты, что ширина тротуаров разная, [поэтому] где-то приходится повторно проходить уборку», — добавил Ильиных. 


По его словам, уборку осложняет отрицательная температура по ночам. 


«В ночное время суток пока минусовая температура, поэтому орошением не занимаемся, только в послеобеденное время, когда стоит плюсовая температура. Это тоже очень сильно снижает образование пыли. На парковочных местах работаем, в основном, в ночное время суток. Днём тяжело, запаркованность большая. Но если нужно, ставим знак, огораживаем лентой и производим уборку», — добавил Александр Ильиных. 


Несмотря на ежедневную уборку, новосибирцы замечают, что в городе очень много пыли. На днях над Новосибирском нависло серое небо — синоптики не исключают, что это могло быть связано с повышенной запылённостью города.

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