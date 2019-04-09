Новосибирский зоопарк покупает ушастого кота за 180 тысяч

Сервалы содержатся в Новосибирске с 1980 года

Новосибирский зоопарк решил купить у Казанского зооботсада самца сервала и самку гуанако.







Согласно информации в документах, стоимость сервала составляет 180 тысяч рублей, а гуанако — это предок одомашненной ламы — 70 тысяч. Животных привезут в зоопарк Новосибирска не позднее 20 мая.





Сервалу из Казани в феврале исполнилось два года.





«В Новосибирском зоопарке сервал содержится с 1980 года. Регулярно размножается с 1984 года. За более чем 20 лет родились 130 котят», — отмечается на сайте учреждения.





Гуанако в Новосибирском зоопарке пока нет. Самке, которая будет жить в Новосибирске, в июле исполнится один год.





«В диком виде сохранились только в Андах от Перу до Патагонии, где еще обычны в труднодоступных высокогорьях. Живут гуанако небольшими стадами до 20 самок и молодых особей, которых водит 1 самец», — сообщается на сайте Казанского зооботсада.





Считается, что гуанако являются родоначальниками ламы и альпака





На прошлой неделе НГС показывал ролик с другим котом из Новосибирского зоопарка — на видео молодой манул радовался тёплой погоде и резвился, как домашний котёнок.