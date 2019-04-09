Новосибирский зоопарк покупает ушастого кота за 180 тысяч

Двухлетнего кота привезут из Казани до конца мая

Сервалы содержатся в Новосибирске с 1980 года
Сервалы содержатся в Новосибирске с 1980 года

Новосибирский зоопарк решил купить у Казанского зооботсада самца сервала и самку гуанако.


Согласно информации в документах, стоимость сервала составляет 180 тысяч рублей, а гуанако — это предок одомашненной ламы — 70 тысяч. Животных привезут в зоопарк Новосибирска не позднее 20 мая. 


Сервалу из Казани в феврале исполнилось два года.


«В Новосибирском зоопарке сервал содержится с 1980 года. Регулярно размножается с 1984 года. За более чем 20 лет родились 130 котят», — отмечается на сайте учреждения.


Гуанако в Новосибирском зоопарке пока нет. Самке, которая будет жить в Новосибирске, в июле исполнится один год.


«В диком виде сохранились только в Андах от Перу до Патагонии, где еще обычны в труднодоступных высокогорьях. Живут гуанако небольшими стадами до 20 самок и молодых особей, которых водит 1 самец», — сообщается на сайте Казанского зооботсада.


Считается, что гуанако являются родоначальниками ламы и альпака
Считается, что гуанако являются родоначальниками ламы и альпака


На прошлой неделе НГС показывал ролик с другим котом из Новосибирского зоопарка — на видео молодой манул радовался тёплой погоде и резвился, как домашний котёнок.

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