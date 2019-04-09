Взяли под стражу в зале суда: новосибирца отправили в колонию за пьяное ДТП на Димитровском мосту

Водитель выехал на встречку и врезался в такси — его пассажирка умерла через 7 дней после аварии

Водителю Hyundai Santa Fe предстоит отправиться в колонию общего режима — приговор в законную силу ещё не вступил

В Новосибирске завершился суд над водителем Hyundai Santa Fe, который весной прошлого года на Димитровском мосту устроил пьяное ДТП с машиной такси: её пострадавшая пассажирка умерла в реанимации через несколько дней после случившегося.







Об этом корреспонденту НГС рассказала помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Екатерина Федосеева.







ДТП, из-за которого водитель оказался на скамье подсудимых, случилось 25 марта 2018 года: тогда на Димитровском мосту столкнулись Hyundai Santa Fe и Hyundai Solaris.







«Подсудимый ехал на своём автомобиле в состоянии алкогольного опьянения по Димитровскому мосту, с превышением допустимой скорости, избрав агрессивный тип вождения, неоднократно перестраивался из ряда в ряд и, двигаясь по крайнему левому ряду, не справился с управлением, в связи с чем его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где в крайней правой полосе <…> произошло столкновение с автомобилем, ехавшим в попутном направлении», — описала ДТП гособвинитель Екатерина Федосеева.







Ранее в автоинспекции рассказывали, что в ДТП пострадали несколько человек, в том числе 24-летняя пассажирка Hyundai Solaris: она, по данным ГИБДД, получила ушиб головного мозга, сломала позвоночник и ногу. Спустя несколько дней девушка умерла в больнице. Как уточнила Екатерина Федосеева, пассажирка скончалась, не приходя в сознание.







В итоге водитель Hyundai Santa Fe пошёл под суд по обвинению в «нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека» (ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщали ранее в прокуратуре Новосибирской области.





Екатерина Федосеева уточнила, что свою вину водитель полностью признал, но показания давать отказался как во время следствия, так и в суде. В понедельник, 8 апреля, он выслушал обвинительный приговор.







Как пояснила гособвинитель, суд приговорил водителя к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Также он получил дополнительное наказание: суд запретил ему садиться за руль в течение трёх лет. Кроме того,





водитель должен выплатить семье погибшей девушки компенсацию морального вреда — 1,7 миллиона рублей.





Ещё 300 тысяч рублей за моральный вред и 10 тысяч рублей, потраченных на лечение, должен получить водитель такси, который серьёзно пострадал в ДТП. По данным гособвинителя, врачи обнаружили у него сотрясение мозга, разрыв правого лёгкого, переломы таза, нескольких рёбер, позвонков, таза и другие травмы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.







«Подсудимого взяли под стражу в зале суда», — добавила помощник прокурора Ленинского района.

