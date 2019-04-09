Красивые сибирячки со скрипками и виолончелью сняли философский клип в горах Алтая

Они сняли видео на кавер известнейшей песни Depeche Mode

Съёмки проходили в Горном Алтае
Съёмки проходили в Горном Алтае

Известная новосибирская группа Silenzium представила новый видеоклип: скрипачки сыграли кавер на композицию «Enjoy the Silence» британского коллектива Depeche mode.


«Это кавер не только на саму композицию, но и на их клип тоже. То есть там задействован примерно тот же образ, что и в их оригинальном клипе. Это достаточно старый клип — 90-х годов. Просто вот эту идею, которая была изначально, как нам показалось, у Depeche mode в каком-то зачатке в таком, мы её немножко раскрыли ещё со своим пониманием, <…> какую-то глубину свою решили найти в их идее», — рассказала корреспонденту НГС руководитель группы Silenzium, виолончелистка Наталья Григорьева, которая также выступила в качестве сценариста клипа.


По её словам, съёмки клипа проходили в Онгудайском районе Республики Алтай. Деньги на создание видео помогли собрать поклонники группы. Кроме самой Натальи Григорьевой в ролике снялись новые участницы коллектива — скрипачки Мила Семенова и Вероника Какышева. В клипе девушки из трио предстали в символических образах королевы и двух стражниц, которые охраняют ворота рая.



Руководитель группы Silenzium пояснила, что основная идея этого клипа заключается в отказе от эго, от самоидентификации, в философских поисках глобального счастья, себя и своего места в мире.


«Вообще это первый клип, который будет иметь абсолютно философскую концепцию. Мы даже не уверены, что все поймут, о чём это, поэтому снабдили клип наводящей на размышления фразой: "Только отказавшись от самоидентификации, мы обретаем истинную свободу". В наше смутное время, когда многие ищут врагов, причисляя себя к каким-то группам, национальностям, религиям и партиям, важно понять, что главные враги человека порой не снаружи, а чаще всего внутри», — добавила Наталья Григорьева в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте».


Она уточнила, что на съёмки клипа ушло два дня. Оператором и режиссёром ролика стал Сергей Суховей, также известный как фотограф мирового уровня и чемпион мира по ушу.


«Съёмки прошли очень хорошо, и погода была словно по заказу — такое было впервые вообще. <…> Места открывались сами, локации находились сами, единственной опасностью были клещи, которых мы сняли с одежды оператора в количестве четырёх штук», — поделилась Наталья Григорьева.


Ранее бывшая участница телепроекта «Танцы на ТНТ», хореограф и танцовщица Юлианна Кобцева опубликовала свою новую работу — танцевальный клип о многогранности человека.

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