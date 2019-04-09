Мюнхен, Самуи, Анталья: новосибирцы разбирают подешевевшие авиабилеты на майские праздники

В этом году новосибирцы будут отдыхать в начале мая 9 дней

Новая ратуша — одна из главных достопримечательностей Мюнхена

Майские праздники в 2019 году продлятся 9 дней — с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Aviasales проанализировал, куда выгодно улететь из Новосибирска, какие именно маршруты подешевели за год, по сравнению с 2018-м.







«Среди российских городов аналитики выделяют Симферополь, куда за год средний чек снизился на 5% и стал равен сумме в 14,5 тысячи рублей. В полтора раза подешевели билеты в Мюнхен — средний чек составил 14 тысяч рублей. Ещё на 40% уменьшилась стоимость перелёта на тайский остров Самуи, билеты стоят в среднем 24 тысячи рублей», — сообщила корреспонденту НГС PR-менеджер Aviasales Юлия Домрачёва.





Кроме того, на 8% снизились цены на перелёты в Дюссельдорф, средняя цена сейчас — 24 тысячи рублей. И на 5% подешевели билеты в Анталью — до 26 тысяч рублей.





По словам Домрачёвой, причин уменьшения стоимости несколько — увеличение рейсов, появление новых игроков на рынке, акции и распродажи от авиакомпаний.







Билеты на Самуи подешевели примерно на 40%





Юлия Домрачёва отметила, что спрос на билеты повышенный, их быстро разбирают. И перечислила ещё ряд направлений, на которые сейчас действуют выгодные тарифы из Новосибирска: Санкт-Петербург — от 16 тысяч, Урумчи — от 17, Минеральные Воды и Стамбул — от 22 и Дели — от 23.





Ранее НГС описал несколько способов сбежать из Новосибирска в первые дни мая — от заграничных туров до местных окраин.