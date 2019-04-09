Олимпиада стала ближе: пловцы из Новосибирска взяли две бронзы на чемпионате России

На национальном турнире разыгрывают путёвки на чемпионат мира в Корее

В первый день соревнований новосибирские пловцы дважды стали бронзовыми призёрами

В Москве разыграли первые комплекты наград чемпионата России по плаванию — спортсмены из Новосибирска завоевали две бронзовые медали.







«Сначала в мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем наши парни финишировали с третьим результатом. Состав команды: Максим Абловацкий, Александр Клюкин, Роман Домачук и Даниил Марков. Первыми на финише стали пловцы из Москвы, вторыми пловцы из Санкт-Петербурга. Затем ещё одну бронзу завоевали наши девушки в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В составе команды — Анита Грищенко, Екатерина Никонова, Александра Кичигина и Арина Суркова. Чемпионками стали спортсменки Санкт-Петербурга, вторыми на финише были пловчихи из Свердловской области», — сообщили в Федерации плавания Новосибирской области.





На главных российский соревнованиях Новосибирскую область представляют 26 пловцов. Как уточняют в федерации, чемпионат России станет отбором на международные соревнования, в том числе на чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу (Республика Корея), на 30-ю Всемирную летнюю Универсиаду в Неаполе (Италия), юниорские первенства Европы и мира по плаванию, которые пройдут в Казани и Венгрии.





Также по результатам соревнований 2019 года Олимпийский комитет будет принимать решение, кто из спортсменов поедет на Игры 2020 года в Токио.





В выходные 19-летняя саблистка из Новосибирска стала чемпионкой мира среди юниоров — фотографы запечатлели её очень эмоциональную реакцию на победу.