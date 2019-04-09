Видео: спасатели вытащили двух пострадавших из машины, попавшей в ДТП около цирка

Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска опубликовала ролик с места ДТП возле цирка — на видео запечатлена спасательная операция.



«Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 01:12. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей. Через 4 минуты спасатели уже были на месте происшествия», — говорится в сообщении спасателей.

В автомобиле находились 2 человека: 27-летний водитель 1991 года рождения и 19 летняя девушка 2000 года рождения. Они были без сознания.