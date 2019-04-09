Видео: спасатели вытащили двух пострадавших из машины, попавшей в ДТП около цирка

Авария случилась в час ночи
Фото: предоставлено Владиславом Савченковым
Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска опубликовала ролик с места ДТП возле цирка — на видео запечатлена спасательная операция.
«Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 01:12. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей. Через 4 минуты спасатели уже были на месте происшествия», — говорится в сообщении спасателей.
В автомобиле находились 2 человека: 27-летний водитель 1991 года рождения и 19 летняя девушка 2000 года рождения. Они были без сознания.
«Спасатели извлекли из автомобиля обоих пострадавших. Мужчина получил черепно-мозговую травму и находился в шоковом состоянии. Девушка в крайне тяжёлом состоянии была перенесена в автомобиль скорой медицинской помощи и госпитализирована в больницу. Сотрудниками ПСЧ (пожарно-спасательной части. — Прим. ред.) была обеспечена противопожарная безопасность автомобиля. Время окончания работы 01:38», — говорится в сообщении спасателей.
Видео момента аварии НГС публиковал ночью — на нём можно увидеть, что после наезда на бордюр автомобиль на высокой скорости врезался в светофор.
«Водитель 1991 года рождения на автомобиле Subaru Legacy B4 следовал по улице Челюскинцев со стороны улицы Советская в сторону Ленина. В пути следования у дома № 17 по улице Челюскинцев, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие — бордюрный камень», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
У водителя сочетанная травма и рана головы, рассказал Савченков. Его 19-летняя пассажирка также получила сочетанную травму, ушиб головного мозга, перелом позвоночника, ушиб лёгких. Пострадавшие в тяжёлом состоянии.