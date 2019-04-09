Летевший в Новосибирск самолёт сел в Уфе из-за подозрений на эпилепсию у пассажирки

Пострадавшую увезли в больницу

В Новосибирск самолёт прилетел с опозданием на 50 минут
В Новосибирск самолёт прилетел с опозданием на 50 минут


В ночь на вторник, 9 апреля, летевший из Москвы в Новосибирск самолёт авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки.


«В 23:54 по Москве в аэропорту "Уфа" произвел вынужденную посадку рейс WZ-437 авиакомпании Red Wings, следующий по маршруту Москва (Домодедово) — Новосибирск, по причине плохого самочувствия пассажирки 2002 года рождения, с подозрением на эпилептический приступ. Пассажирка снята с рейса и реанимационной бригадой скорой помощи отправлена в больницу», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уфы.


По данным пресс-службы аэропорта, на борту находилось 138 человек. В 00:48 по московскому времени самолёт вылетел в Новосибирск, передали в информагентстве.


По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, в Новосибирске борт приземлился почти с часовым опозданием — в 7:01 вместо 6:10 по местному времени.


Корреспондент НГС отправила запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать инцидент.


В конце марта в аэропорту Толмачёво приземлился Boeing 777–300, летевший из Шанхая в Лондон. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие пассажира

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