Летевший в Новосибирск самолёт сел в Уфе из-за подозрений на эпилепсию у пассажирки

В Новосибирск самолёт прилетел с опозданием на 50 минут





В ночь на вторник, 9 апреля, летевший из Москвы в Новосибирск самолёт авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки.







«В 23:54 по Москве в аэропорту "Уфа" произвел вынужденную посадку рейс WZ-437 авиакомпании Red Wings, следующий по маршруту Москва (Домодедово) — Новосибирск, по причине плохого самочувствия пассажирки 2002 года рождения, с подозрением на эпилептический приступ. Пассажирка снята с рейса и реанимационной бригадой скорой помощи отправлена в больницу», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уфы.







По данным пресс-службы аэропорта, на борту находилось 138 человек. В 00:48 по московскому времени самолёт вылетел в Новосибирск, передали в информагентстве.







По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, в Новосибирске борт приземлился почти с часовым опозданием — в 7:01 вместо 6:10 по местному времени.







Корреспондент НГС отправила запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать инцидент.





В конце марта в аэропорту Толмачёво приземлился Boeing 777–300, летевший из Шанхая в Лондон. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

