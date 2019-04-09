Видео: в Новосибирскую область прилетели серые журавли

Этого журавля сфотографировали на трассе Довольное — Кочки





В Новосибирскую область прилетели серые журавли — их замечают в разных местах региона.





«Дорога от Черепаново до Маслянино. Я их там каждый год вижу. Часто езжу туда», — написал в редакцию НГС читатель, который прислал в редакцию видео.









«Скорее всего, на видео наш довольно обычный вид журавлей — серый журавль. Очень редко южнее Новосибирска встречается журавль-красавка (в последний раз встреча пары в гнездовое время, в начале июня, отмечена возле Бурмистрово 2 года назад), в отдаленных лесных урочищах (Колыванский район) могут встречаться единичные пары черного журавля, на пролете в середине и конце мая — белый журавль (стерх), отдельные пары которого гнездятся в низовьях Оби и на севере Якутии», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.





Орнитолог пояснил, что обычно журавли появляются в середине апреля. «Главное, чтобы значительная часть открытых лугов, степей была уже без снега, а сейчас это уже налицо», — отметил орнитолог.





А Денис Жбир, создатель группы «Siberian Birds Guide — Птичий Эко Тур» в соцсети «ВКонтакте», видел серых журавлей ещё на прошлой неделе на трассе Довольное — Кочки.





В середине марта НГС рассказывал о том, что в город прилетели первые грачи.