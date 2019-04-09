Фото последствий ночной аварии возле цирка: «Субару» остался без переда
Водитель госпитализирован, но его состояние пока неизвестно
В ГИБДД Новосибирска показали последствия аварии возле цирка — на фото видна сильно разбитая передняя часть машины.
Авария случилась в час ночи.
«Водитель 1991 года рождения на автомобиле Subaru Legacy B4 следовал по улице Челюскинцев со стороны улицы Советская в сторону Ленина. В пути следования у дома
В результате ДТП водитель доставлен в больницу — информацию о его состоянии пока уточняют.
Видео момента аварии НГС публиковал ночью — на нём можно увидеть, что после наезда на бордюр автомобиль на высокой скорости врезался в светофор.
Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым
Видео 2090000.ru