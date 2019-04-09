Фото последствий ночной аварии возле цирка: «Субару» остался без переда

Водитель госпитализирован, но его состояние пока неизвестно

Состояние водителя, который попал в ДТП, уточняется





В ГИБДД Новосибирска показали последствия аварии возле цирка — на фото видна сильно разбитая передняя часть машины.





Авария случилась в час ночи.





«Водитель 1991 года рождения на автомобиле Subaru Legacy B4 следовал по улице Челюскинцев со стороны улицы Советская в сторону Ленина. В пути следования у дома № 17 по улице Челюскинцев, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие — бордюрный камень», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





В результате ДТП водитель доставлен в больницу — информацию о его состоянии пока уточняют.





Видео момента аварии НГС публиковал ночью — на нём можно увидеть, что после наезда на бордюр автомобиль на высокой скорости врезался в светофор.







