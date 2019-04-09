Владимир Тарасенко стал первой звездой недели в НХЛ

Лига определила лучших игроков последней игровой недели регулярного чемпионата

Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенко


Национальная хоккейная лига назвала Владимира Тарасенко первой звездой прошедшей игровой недели.


«Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко, вратарь "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне и форвард "Даллас Старз" Александр Радулов вошли в число трех звезд недели НХЛ», — сообщает русскоязычная версия сайта НХЛ.


По данным лиги, Тарасенко стал самым результативным игроком недели, набрав 7 очков в четырех матчах — он сделал 3 гола и 4 результативных передачи. Этим он помог своей команде финишировать на третьем месте Центрального дивизиона.


27-летний Тарасенко закончил чемпионат с 68 (33+35) очками в 76 матчах. Он стал вторым игроком вместе с Александром Овечкиным, в пяти последних сезонах забившим не менее 30 голов, отмечается в сообщении лиги.


В этом сезоне Владимир Тарасенко преодолел рубеж в 200 шайб и в 400 очков за свою карьеру в НХЛ.


10 апреля в НХЛ стартует серия плей-офф, соперником «Сент-Луис Блюз» в первом раунде будет «Виннипег Джетс».

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