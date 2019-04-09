В Железнодорожном районе автомобиль пролетел кольцо напрямую и врезался в светофор (видео)

На месте работал экипаж ДПС

Ночью во вторник, 9 апреля, в Железнодорожном районе Новосибирска около цирка автомобиль врезался в препятствие практически на пустой дороге.







«Пролетел через кольцо напрямик», — коротко сообщил читатель.





Авария произошла в 1:03. По кадрам видеозаписи видно, что неизвестный автомобиль ехал на большой скорости по улице Челюскинцев со стороны Советской. Не останавливаясь перед кольцом на площади Лунинцев, он решил двигаться в прямом направлении, после чего налетел на бордюр, перелетел вперед и врезался в светофор на противоположной стороне.





«Был наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. Пока о пострадавших информации нет. На месте работает экипаж ДПС, выясняет все обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.









Подробности аварии в ведомстве обещали уточнить утром.







В минувшее воскресенье на площади Энергетиков водитель въехал в припаркованный на обочине автомобиль ДПС.