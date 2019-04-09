В Железнодорожном районе автомобиль пролетел кольцо напрямую и врезался в светофор (видео)

От удара о бордюр машину подкинуло

На месте работал экипаж ДПС
На месте работал экипаж ДПС

Ночью во вторник, 9 апреля, в Железнодорожном районе Новосибирска около цирка автомобиль врезался в препятствие практически на пустой дороге.


«Пролетел через кольцо напрямик», — коротко сообщил читатель.


Авария произошла в 1:03. По кадрам видеозаписи видно, что неизвестный автомобиль ехал на большой скорости по улице Челюскинцев со стороны Советской. Не останавливаясь перед кольцом на площади Лунинцев, он решил двигаться в прямом направлении, после чего налетел на бордюр, перелетел вперед и врезался в светофор на противоположной стороне.


«Был наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. Пока о пострадавших информации нет. На месте работает экипаж ДПС, выясняет все обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Подробности аварии в ведомстве обещали уточнить утром.


В минувшее воскресенье на площади Энергетиков водитель въехал в припаркованный на обочине автомобиль ДПС.

Прочтений: 185

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено