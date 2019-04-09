Рэпер из Новосибирска выпустил продолжение популярного клипа в виде комикса

В комиксе появляется новый персонаж

На странице новосибирского рэп-исполнителя Элджея в соцсети «ВКонтакте» состоялась премьера комикса под названием AQUA: ПОСЛЕДСТВИЯ.







Авторы сообщают, что графическая новелла является продолжением клипа «Aqua», опубликованного в ноябре прошлого года. По сюжету клипа, музыкант вместе со своим отрядом приходит на сделку, но попадается в засаду, и вынужден отбиваться.





«События происходят спустя всего несколько часов после окончания перестрелки, в которой участвовали главные герои. Комикс приоткроет завесу тайны о том, как Элджей и его отряд попали в засаду, и что переживают герои после незапланированного боя», — сообщается в официальной группе исполнителя.









Авторы рассказывают историю об отношениях внутри отряда, показанного в клипе













Создатели комикса также уточняют, что читатели впервые увидят отношения внутри отряда и узнают о характере большинства его участников. Также в истории появится новый персонаж.





Это не первый комикс, главным героем которого стал известный рэпер. В начале марта в официальной группе артиста состоялась премьера графической новеллы про космические путешествия.