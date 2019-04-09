Танцовщица из Новосибирска выпустила клип о многогранности человека

Бывшая участница телепроекта «Танцы на ТНТ», хореограф и танцовщица Юлианна Кобцева опубликовала свою новую работу — танцевальный клип о многогранности человека.
«Это больше клип-настроение, в котором раскрывается дуальность человека. То есть его многогранность, его личности внутри. У меня очень много образов, каждый из которых иллюстрирует свою определённую эмоцию, своё определённое настроение. И конечно, параллельно идёт хореография», — рассказала она корреспонденту НГС.
По словам Юлианны, на постановку танца, съемки и монтаж клипа ушло всего несколько дней.
«Меня как-то вдохновил этот трек. Я буквально за три дня поставила лексику. Съёмки шли у нас вообще только полтора часа. Мне просто очень комфортно работать с моим оператором Алексеем Баусовым, мы чувствуем друг друга. И мы за полтора часа всё это сняли и буквально за вечер всё это смонтировали. Мне очень помогала девушка-визажист Нурижат, которая меня всегда красит. <...> Все эти яркие образы получились только благодаря её мастерству», — поделилась танцовщица.
Сейчас девушка работает над постановкой спектакля, премьера которого состоится в московском «Театре Луны».
Юлианна Кобцева участвовала в телепроекте «Танцы на ТНТ» в 2017 году. Она выступала за команду Татьяны Денисовой.