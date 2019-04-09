Танцовщица из Новосибирска выпустила клип о многогранности человека

Бывшая участница телепроекта «Танцы на ТНТ», хореограф и танцовщица Юлианна Кобцева опубликовала свою новую работу — танцевальный клип о многогранности человека.



«Это больше клип-настроение, в котором раскрывается дуальность человека. То есть его многогранность, его личности внутри. У меня очень много образов, каждый из которых иллюстрирует свою определённую эмоцию, своё определённое настроение. И конечно, параллельно идёт хореография», — рассказала она корреспонденту НГС.

По словам Юлианны, на постановку танца, съемки и монтаж клипа ушло всего несколько дней.