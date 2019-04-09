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Культура

Танцовщица из Новосибирска выпустила клип о многогранности человека

Съёмки длились всего полтора часа

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На создание клипа ушло несколько дней

Фото: предоставлено Юлианной Кобцевой

Бывшая участница телепроекта «Танцы на ТНТ», хореограф и танцовщица Юлианна Кобцева опубликовала свою новую работу — танцевальный клип о многогранности человека.

«Это больше клип-настроение, в котором раскрывается дуальность человека. То есть его многогранность, его личности внутри. У меня очень много образов, каждый из которых иллюстрирует свою определённую эмоцию, своё определённое настроение. И конечно, параллельно идёт хореография», — рассказала она корреспонденту НГС.

По словам Юлианны, на постановку танца, съемки и монтаж клипа ушло всего несколько дней.

«Меня как-то вдохновил этот трек. Я буквально за три дня поставила лексику. Съёмки шли у нас вообще только полтора часа. Мне просто очень комфортно работать с моим оператором Алексеем Баусовым, мы чувствуем друг друга. И мы за полтора часа всё это сняли и буквально за вечер всё это смонтировали. Мне очень помогала девушка-визажист Нурижат, которая меня всегда красит. <...> Все эти яркие образы получились только благодаря её мастерству», — поделилась танцовщица.

Сейчас девушка работает над постановкой спектакля, премьера которого состоится в московском «Театре Луны». 

Юлианна Кобцева участвовала в телепроекте «Танцы на ТНТ» в 2017 году. Она выступала за команду Татьяны Денисовой.

Александра Трофименко
Фото предоставлено Юлианной Кобцевой 
Видео youtube.com, канал Юлианна Кобцева

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КОММЕНТАРИИ (7)

Хамло Московское
9 апр 2019 в 00:45

Лучшеу бы они и не. длились эти съёмки,чушь редкостная

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Доктoр
9 апр 2019 в 00:22

Ах какая красивая девушка, ми-ми-ми! Я бы потанцевал с тобой, но альфачи не танцуют ;(

Квакин
9 апр 2019 в 00:58

Три(!) дня ставила лексику(?) А СМЫСЛ? Все равно же нифига не видно. Темнота, а он ещё и дыму напустил, да к тому же - это ваше бесконечное дёрг, дёрг, дёрг, так и глаз может выпасть. Режиссёр, млин. Сам смотри это!