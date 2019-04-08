В Кировском районе на пассажирский автобус упала бетонная плита (видео)

Бетонная плита выбила стекло и смяла заднюю часть автобуса





Вечером в понедельник, 8 апреля, в Кировском районе Новосибирска произошла авария с участием длинномера и пассажирского автобуса.





Как сообщают очевидцы, ПАЗ отъезжал от остановки, когда мимо проезжал тягач, перевозивший бетонные плиты. Во время поворота они сорвались и упали на автобус, в котором в тот момент находились пассажиры.





«Повезло, что автобус начал движение. Если бы не начал, то было бы плохо. Там один парень вроде ударился немного», — сообщил корреспонденту НГС очевидец аварии Андрей Чернопятов.











В полиции подтвердили, что в результате ДТП пострадал человек.





«Мы подтверждаем факт аварии. С грузовика сошла плита и задела маршрутный автобус. Одного из пассажиров забрали врачи на осмотр. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего», — рассказали в ведомстве.







В конце прошлого года грузовик на ходу потерял бетонные плиты на дороге в Ленинском районе.