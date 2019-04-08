В Кировском районе на пассажирский автобус упала бетонная плита (видео)

Одного человека увезли на скорой

Бетонная плита выбила стекло и смяла заднюю часть автобуса
Бетонная плита выбила стекло и смяла заднюю часть автобуса


Вечером в понедельник, 8 апреля, в Кировском районе Новосибирска произошла авария с участием длинномера и пассажирского автобуса.


Как сообщают очевидцы, ПАЗ отъезжал от остановки, когда мимо проезжал тягач, перевозивший бетонные плиты. Во время поворота они сорвались и упали на автобус, в котором в тот момент находились пассажиры.


«Повезло, что автобус начал движение. Если бы не начал, то было бы плохо. Там один парень вроде ударился немного», — сообщил корреспонденту НГС очевидец аварии Андрей Чернопятов.



В полиции подтвердили, что в результате ДТП пострадал человек.


«Мы подтверждаем факт аварии. С грузовика сошла плита и задела маршрутный автобус. Одного из пассажиров забрали врачи на осмотр. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего», — рассказали в ведомстве.


В конце прошлого года грузовик на ходу потерял бетонные плиты на дороге в Ленинском районе.

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