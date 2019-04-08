В Новосибирске распустились необычные белые цветы с жёлтыми пятнами

Сибирячка заметила их у многоэтажки в Академгородке сегодня вечером

Белоцветник весенний зацвёл в Новосибирске сегодня вечером

В новосибирском Академгородке распустились одни из первых весенних цветов — они зацвели у многоэтажки на улице Терешковой.





Как сообщила корреспонденту НГС жительница Академгородка Татьяна Федоренко, цветы она заметила вечером, когда возвращалась с работы домой.





«Я возвращалась домой, увидела, что цветёт. Взяла фотоаппарат, выскочила и сфотографировала.





Это белоцветник весенний. Цветёт в апреле 20–30 дней. Высота 20 сантиметров, на концах его белых цветов-колокольчиков хорошо различимы <...> жёлтые пятнышки. Кто-то посадил, наверное»,





— объяснила сибирячка.





В конце марта директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков говорил, что уже подошло время для начала роста растений и к середине апреля в Новосибирске уже должна появиться зелёная трава. А первые зелёные растения заметили в Академгородке ещё в конце марта — Иван Кириллов сфотографировал первые ростки на оттаявшем от снега пне в лесу в микрорайоне «Шлюз».