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Более 2,5 тысячи новосибирцев предложили своих номинантов на «Народную премию НГС»

Выдвижение номинантов началось неделю назад

Такие статуэтки получат победители 
Такие статуэтки получат победители 

2668 новосибирцев предложили своего номинанта на вторую «Народную премию НГС». Этап выдвижения номинантов начался 1 апреля и продлится до конца месяца.  


«Больше всего предлагают претендентов на звание лучшей компании в номинации "Медицинский центр года" — 704 предложения. На втором месте номинанты в категории "Салон красоты" — 335, на третьем — "Кофейня года" — 327», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов.


Вы всё ещё можете предложить своего кандидата на звание лучшего бизнеса города по следующим номинациям до конца апреля: 


«Открытие года» предложит редакция НГС на втором этапе голосования, в мае. А «Бизнес года» выберет только редакция, как и в прошлом году.


Торжественная церемония награждения победителей состоится 31 мая в НОВАТе. Вести её будет Иван Ургант.

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