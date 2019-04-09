Более 2,5 тысячи новосибирцев предложили своих номинантов на «Народную премию НГС»
Выдвижение номинантов началось неделю назад
2668 новосибирцев предложили своего номинанта на вторую «Народную премию НГС». Этап выдвижения номинантов начался 1 апреля и продлится до конца месяца.
«Больше всего предлагают претендентов на звание лучшей компании в номинации "Медицинский центр года" — 704 предложения. На втором месте номинанты в категории "Салон красоты" — 335, на третьем — "Кофейня года" — 327», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов.
Вы всё ещё можете предложить своего кандидата на звание лучшего бизнеса города по следующим номинациям до конца апреля:
- «Медицинский центр года»
- «Торгово-развлекательный центр года»
- «Супермаркет года»
- «Салон красоты года»
- «Фитнес-центр года»
- «Автосервис года»
- «Жилой комплекс года»
- «Кофейня года»
- «Банный комплекс и SPA-центр года»
- «Открытие года»
- «Бизнес года»
«Открытие года» предложит редакция НГС на втором этапе голосования, в мае. А «Бизнес года» выберет только редакция, как и в прошлом году.
Торжественная церемония награждения победителей состоится 31 мая в НОВАТе. Вести её будет Иван Ургант.
Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова