Город вальяжных водителей: Новосибирск попал в топ-10 регионов, где любят седаны бизнес-класса

В Новосибирске насчитали 50 тысяч таких машин — в их числе «Тойота Марк 2» и «Волга»

Toyota Mark II начала 90-х годов
Toyota Mark II начала 90-х годов

«Волга» и три модели «Тойоты» попали в список самых распространенных в России бизнес-седанов, сообщает агентство «АвтостатИнфо». Аналитики называют эту категорию Е-классом, включая туда и машины D-сегмента. Автомобили обоих этих классов считаются полноценными просторными машинами, обеспечивающими необходимые комфорт и безопасность. Новосибирск оказался на 8-месте в стране по распространенности бизнес-седанов. 


«Самый большой парк бизнес-седанов находится в Москве — 244 319 таких машин. В Новосибирской области зарегистрировано 49 825 машин. В Краснодарском крае парк машин Е-сегмента включает в себя 86 056 автомобилей, в Калининградской области — 60 092 авто», — уточняют в агентстве «АвтостатИнфо».


Самой массовым бизнес-седаном стала «Волга» ГАЗ-3110 — по стране насчитали 530 199 штук. В список вошли Toyota Camry (421 502 штуки), Toyota Mark II (46 904 штуки), Toyota Vista (41 905 штук).


Немецкий автопром представили Mercedes-Benz E-Класс (196 277 штук), BMW 5-й серии (166 655 штук) и Audi A6 (121 986 штук). 


Нет машины? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофер.

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