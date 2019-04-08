Город вальяжных водителей: Новосибирск попал в топ-10 регионов, где любят седаны бизнес-класса
В Новосибирске насчитали 50 тысяч таких машин — в их числе «Тойота Марк 2» и «Волга»
«Волга» и три модели «Тойоты» попали в список самых распространенных в России бизнес-седанов, сообщает агентство «АвтостатИнфо». Аналитики называют эту категорию Е-классом, включая туда и машины D-сегмента. Автомобили обоих этих классов считаются полноценными просторными машинами, обеспечивающими необходимые комфорт и безопасность. Новосибирск оказался на 8-месте в стране по распространенности бизнес-седанов.
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Нет машины? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофер.
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Дмитрий Косенко
Фото auto.ru