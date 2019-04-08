Новосибирцы столкнулись со сбоем работы приложения «Сбербанк Онлайн»

В компании пообещали устранить неполадки в ближайшее время

По всей стране на проблемы пожаловались более 1000 человек



Сегодня вечером у новосибирцев перестало работать приложение «Сбербанк Онлайн» — по всей стране на проблемы пожаловались более 1000 человек.







По информации мониторингового сервиса Downdetector пользователи испытывают проблемы со входом в приложение и сбоем сервисов по переводу денег с 10:38. Примерно в 16:40 на сбои в работе пожаловались 1048 человек. С проблемами столкнулись и жители Новосибирска.





Скриншот ошибки в редакцию прислала читательница НГС Елена, уточнив, что не смогла зайти в приложение примерно в 18:00.





Первые сбои в работе приложения новосибирцы заметили ещё утром





Чаще всего пользователи жаловались на невозможность войти в систему (42%). 31% пользователей сообщили о сбое всех сервисов, а оставшиеся 25% не могли выполнить перевод денег.





В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что в ближайшее время некоторые клиенты испытывают затруднения с приложением.





«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в "Сбербанк Онлайн" и через устройства самообслуживания банка.





Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — сообщили корреспонденту НГС в ответ на запрос.





Последний массовый сбой произошёл в Новосибирске 4 апреля — тогда жители с пяти до восьми часов вечера испытывали проблемы с работой сервисов «Яндекса».