Трактористу, который перебудил улицу Танковую уборкой грязи, запретят шуметь после 22:00

В мэрии заявили, что сгребать грязь с асфальта ковшом можно, но не так поздно

Чиновники объяснили инцидент желанием тракториста помочь дорожным рабочим, чтобы им легче было вручную зачищать лотки

В мэрии рассказали, почему водитель трактора счищал грязь с дороги в Кировском районе с помощью железного ковша, — чиновники объяснили это желанием тракториста помочь дорожным рабочим, чтобы им легче было вручную зачищать лотки.





В субботу в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором заметно, как трактор счищает грязь вдоль дороги. При этом раздаётся громкий звук скрежета металла об асфальт. Автор видео сказал, что работы проводились около 23:00 на улице Танковой.





В мэрии назвали такую чистку дороги инициативой тракториста, который захотел помочь дорожным рабочим.





«Он прогреб грязь в лотках, чтобы рабочим было легче ее собирать и за ночь закончить уборку [улицы] Танковой. Руководителю ДЭУ сделано замечание о необходимости производить все шумовые работы до 22:00»,





— сообщили корреспонденту НГС в главном управлении благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска.





По мнению общественника Михаила Мезенцева, тракторист в принципе не должен был чистить грязь таким образом.







«На данном видео нарушено всё, что только можно нарушить, начиная с отсутствия предварительного увлажнения прилотковой части и заканчивая самим фактом использования скребка подобным образом для сбора грязи.







<...> К сожалению, и в большинстве случаев основная проблема наших дорожников — неквалифицированные кадры», — считает Мезенцев.







Новосибирские дорожники в последнее время часто удивляют своими способами следить за дорогами. Так, например, 20 марта в Facebook появилось видео, где дорожники закидывали лужу асфальтовой крошкой.