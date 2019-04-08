Встали намертво: две аварии парализовали улицу Большевистскую
Пробка начинается на перекрёстке с Днепрогэсовской и растянулась на 3 километра
Вечером 8 апреля на Большевистской в Новосибирске водители встали в длинную пробку из-за двух аварий.
«Неожиданно плотное движение сейчас на Большевистской улице. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщил сервис «Яндекс.Терминал».
По данным на 17:40, сложная обстановка на дороге сохранялась — на небольшом участке длиной в 300 метров случились две аварии: одна не перекрёстке с Днепрогэсовской, другая — возле остановки «Храм Михаила Архангела».
В результате затор растянулся почти на 3 километра — до разъезда Иня, автомобили застряли на дороге в сторону центра.
В конце марта известный новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки городских пробок — все снимки сделаны с высоты, посмотреть их можно здесь.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот yandex.ru/maps