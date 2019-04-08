В Заельцовском бору строят подземную базу отдыха. Ее уже назвали лучшей постройкой в Новосибирске

Посмотрите на фото: такого необычного проекта в Новосибирске не было давно

Акцент в проекте сделали на лестницах-фонарях

Проект базы отдыха в Заельцовском бору получил три награды Национального независимого архитектурного рейтинга «Золотая Капитель» — его результаты подвели 5 апреля в Новосибирске.







Проект разработала команда Творческой архитектурной мастерской «Лантерна», его в районе 2-го Жилого посёлка Заельцовского бора реализует компания «Венера». Особенность территории, где идёт строительство, — это достаточно сложный ландшафт: под застройку им досталась опушка леса, пересечённая оврагом глубиной 14 м, на склонах которого строят несколько корпусов.







Как рассказал корреспонденту НГС один из авторов проекта, архитектор Дмитрий Ощепков, жюри оценивало один из пяти корпусов будущей базы отдыха — второй. Согласно данным разрешения на строительство, в нём только один этаж, а площадь помещения по проекту составляет 283,7 кв. м.







«Для всей команды проекта эта база отдыха — это попытка вызвать эмоции. Деликатно дополнить роскошный бор новыми впечатлениями средствами архитектуры. Для этого основные помещения были зарыты в склон оврага, а наземные конструкции стали деревянными», — рассказал архитектор.







Архитекторы использовали «дачные» материалы: необрезная доска, струганая доска, деревянные горбыли, листовой поликарбонат, рубероид. При этом самые заметные элементы постройки — это навесы над лестницами.







На кровле корпуса летом можно ставить шатёр





«Мы активно всеми деревяшками играли в игру с генерацией образов, чтобы каждый, глядя сюда, пытался сам сказать, на что это похоже: на теплицу, сарай, огород, культовое или религиозное сооружение, капитанский мостик. Чтобы смотрел и немножко не понимал, что это, чтобы приковать внимание», — пояснил концепцию архитектор.







Помещение внутри предназначено для проката оборудования — в него есть вход с уровня земли. Кровля корпуса — эксплуатируемая: летом на ней можно ставить шатёр и проводить какие-то мероприятия.







Согласно документам, первое разрешение на строительство базы отдыха в Заельцовском бору компания получила в декабре 2014 года, в марте этого года в него внесли изменения. Она строится одним этапом, разрешение на ввод пока не выдано. Связаться напрямую с Анастасией Полушиной, которая руководит компанией «Венера», и узнать сроки завершения проекта не удалось, в компании попросили направить письменный запрос.







Проект получил награду «Золотая Капитель», дипломы «Лидер рейтинга» и «Лучшая новосибирская постройка».







Коллектив Творческой мастерской «Лантерна» не впервые получает награды рейтинга «Золотая Капитель»: в 2017 году их проект лодочной станции на Оби получил сразу пять наград, а в 2016 году серебряный диплом архитекторам вручили за проект общественного здания на Восходе — позднее он стал лидером голосования в федеральном конкурсе «Приметы городов».







Всего в рейтинге «Золотая Капитель» в этом году приняли участие 74 работы из России, Казахстана, Азербайджана, Польши, Германии, Молдовы и Беларуси. Среди них оказался отмечен ещё один новосибирский проект: интерьер средней общеобразовательной школы в Новосибирске, разработанный компанией «АМТ групп», получил диплом жюри I степени. Гран-при в этом году присудили проекту частного жилого дома в Кишинёве.

