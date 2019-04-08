В Новосибирске выпустили диск с песнями врача-реаниматолога скорой помощи

Музыкант умер в феврале — в память о нем записали пластинку с 11 песнями

Александра Чупахина называют одним из тех, с кого начиналась рок-музыка в Новосибирске

Новосибирский гитарист Евгений Каргаполов выпустил диск песен врача-реаниматолога скорой помощи Александра Чупахина — известного в прошлом музыканта, который работал врачом и умер в феврале 2019 года в возрасте 67 лет. О пластинке рассказал корреспонденту НГС сам Евгений Каргаполов.







«Мы в свое время записывали его песни. <…> Сашкины песни играли разные люди, начиная с 1970-х годов. В какое-то время он входил в проект "Пульс", в какое-то время просто была группа Александра Чупахина с Вовой Филимоновым. <…> И перед смертью он (Александр Чупахин. — Прим. ред.) ещё записал две песни у меня», — заметил Евгений Каргаполов.





Диск песен новосибирского музыканта выпустил другой музыкант — гитарист Евгений Каргаполов





На диске «Рисунок на ковре» 11 песен разных лет: от ранних композиций 1970-х годов до песен, записанных в последние годы. Оформлением альбома занимался новосибирский художник Вячеслав Мизин.







13 апреля в арт-кафе «Агарта» пройдет рок-фестиваль памяти новосибирских музыкантов, ушедших из жизни в 2019 году, где будут вспоминать и Александра Чупахина. Вход на концерт свободный.









В 2018 году Евгений Каргаполов выпустил пластинку других новосибирских музыкантов-врачей, которые были известны в 1980-е годы как группа «Консилиум».