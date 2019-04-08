Лепнину поправить надо: в мэрии объяснили, почему снова потратят миллионы на ремонт фасада

В этом году за ремонт заплатят больше из-за роста цен

В этом году работы коснутся фасада со стороны Красного проспекта

В мэрии Новосибирска объяснили, почему решили снова потратить деньги на ремонт здания — в этом году работы коснутся фасада со стороны Красного проспекта. До этого власти ремонтировали здание мэрии со стороны улицы Щетинкина и улицы Депутатской.





Контракт стоимостью 14 миллионов на восстановление фасада здания Промбанка на Красном проспекте, 34 опубликовали на сайте госзакупок 3 апреля.





Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС, в 2019 году реставрационные работы будут включать в себя восстановление скульптурных барельефов капителей и лепнины.





«Состав выполняемых работ по ремонту и реставрации фасада в 2019 году в основном не отличается от проведенных работ в 2018 году.





Это заделка трещин; реставрация декоративной штукатурки стен; реставрация и восстановление лепных изделий из скульптурного бетона; замена металлических покрытий на поясках, отливах, карнизах; реставрация кирпичной кладки стен; реставрация и восстановление деревянных входных дверей», — говорится в ответе.





В прошлом году мэрия уже заказывала ремонт фасада — тогда на ремонт и реставрацию декоративной штукатурки стен, восстановление лепных изделий и входной группы потратили 13 миллионов рублей.





Чиновники уточняют, что в этом году за восстановление заплатят на миллион рублей больше из-за того, что площадь главного фасада превышает суммарную площадь со стороны улицы Щетинкина и улицы Депутатской, а также из-за увеличения стоимости строительных материалов.