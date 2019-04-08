Операция «Шашечки»: полиция устроила массовую облаву на таксистов
Их штрафовали за все нарушения — от тонировки до резких манёвров: попались 300 человек
Новосибирские автоинспекторы проверили за четыре дня полторы тысячи автомобилей такси — три сотни водителей получили штрафы.
«У нас таксисты в основном привлекались за техническое состояние автомобилей: негорящие световые приборы, даже некоторые автомобили были остановлены с плёнкой на передних боковых стёклах; за нарушение правил маневрирования, также кто-то проезжал на запрещающий сигнал светофора», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Он отметил, что штрафы за нарушения таксистов составляли от 500 рублей до 5 тысяч рублей.
Также Владислав Савченков подчеркнул, что за время акции ни одного пьяного таксиста не нашли.
Профилактическая акция «Такси» длилась в Новосибирске с 9 утра 4 апреля до 9 утра 8 апреля.
Елена Громкова
Фото Стаса Соколова