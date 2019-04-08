обзор

В планетарии покажут бесплатное кино и устроят концерт под звездами с кадрами полета Гагарина

НГС узнал, как в Новосибирске отметят День космонавтики

58 лет назад в космос отправили Юрия Гагарина
58 лет назад в космос отправили Юрия Гагарина


Большой новосибирский планетарий составил программу на День космонавтики, который состоится 12 апреля.


«С 12:30 до 14:00 все площадки планетария, в том числе Звёздный зал, приглашают посетителей на бесплатные сеансы», — сообщают представители планетария.


В это время, пока будет идти программа «Открытый час», можно будет посетить Башню Фуко, понаблюдать в телескоп и посмотреть полнокупольный фильм. 


Как уточнил корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов, организаторы ещё не решили, какой фильм будут показывать в это время.


Также в программе две открытые лекции в 14:00 и в 18:30. Первую прочитает доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Олег Верходанов. «У посетителей будет возможность задать вопросы и пообщаться с одним из ведущих российских специалистов по астрофизике и космологии», — говорится в сообщении планетария.


Вторая лекция будет посвящена спутнику Земли, она называется «История освоения Луны».


На «Открытый час» и лекции необходима предварительная регистрация на сайте планетария.


Также в программе есть и платные мероприятия: с 16:30 до 18:30 будут идти лекции и полнокупольные фильмы по билетам «Путешествие по планетам Солнечной системы» и «От Земли до Вселенной». В 20:00 начнётся концерт.


«Большой новосибирский планетарий и музыкальная группа "Звёздная хлебница" представят музыкальную программу "Восток-1". Музыкальная программа будет поддержана купольным шоу с использованием реальных видеокадров полета Ю.А. Гагарина и работы космонавтов на борту МКС», — описывают концерт в планетарии.


День космонавтики отмечают 12 апреля, так как 58 лет назад в этот день, в 1961 году, в космос был отправлен первый в мире космонавт — Юрий Гагарин.


Недавно в Новосибирске было другое астрономическое мероприятие, на котором можно было бесплатно посмотреть в телескоп, — 30 марта на Михайловскую набережную во время «Часа Земли» выносили телескопы.

Прочтений: 324

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено