В планетарии покажут бесплатное кино и устроят концерт под звездами с кадрами полета Гагарина

НГС узнал, как в Новосибирске отметят День космонавтики

58 лет назад в космос отправили Юрия Гагарина





Большой новосибирский планетарий составил программу на День космонавтики, который состоится 12 апреля.





«С 12:30 до 14:00 все площадки планетария, в том числе Звёздный зал, приглашают посетителей на бесплатные сеансы», — сообщают представители планетария.





В это время, пока будет идти программа «Открытый час», можно будет посетить Башню Фуко, понаблюдать в телескоп и посмотреть полнокупольный фильм.





Как уточнил корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов, организаторы ещё не решили, какой фильм будут показывать в это время.





Также в программе две открытые лекции в 14:00 и в 18:30. Первую прочитает доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Олег Верходанов. «У посетителей будет возможность задать вопросы и пообщаться с одним из ведущих российских специалистов по астрофизике и космологии», — говорится в сообщении планетария.





Вторая лекция будет посвящена спутнику Земли, она называется «История освоения Луны».





На «Открытый час» и лекции необходима предварительная регистрация на сайте планетария.





Также в программе есть и платные мероприятия: с 16:30 до 18:30 будут идти лекции и полнокупольные фильмы по билетам «Путешествие по планетам Солнечной системы» и «От Земли до Вселенной». В 20:00 начнётся концерт.





«Большой новосибирский планетарий и музыкальная группа "Звёздная хлебница" представят музыкальную программу "Восток-1". Музыкальная программа будет поддержана купольным шоу с использованием реальных видеокадров полета Ю.А. Гагарина и работы космонавтов на борту МКС», — описывают концерт в планетарии.





День космонавтики отмечают 12 апреля, так как 58 лет назад в этот день, в 1961 году, в космос был отправлен первый в мире космонавт — Юрий Гагарин.





Недавно в Новосибирске было другое астрономическое мероприятие, на котором можно было бесплатно посмотреть в телескоп, — 30 марта на Михайловскую набережную во время «Часа Земли» выносили телескопы.