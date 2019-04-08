Достаём валенки: в Новосибирск идут лёгкие морозы и мокрый снег

Синоптики дали неожиданный прогноз на ближайшие несколько дней — в нем даже есть лесные пожары

В первой половине недели погода в городе будет тёплой, но по ночам ещё сохранится преимущественно минусовая температура
В первой половине недели погода в городе будет тёплой, но по ночам ещё сохранится преимущественно минусовая температура


Новосибирские синоптики обнародовали прогноз на первую половину наступившей недели: осадков в городе будем мало, а температура повысится до +11 градусов.


«Мы полагаем, что в ближайшие три дня мы будем находиться в основном в полосе повышенного атмосферного давления. Сейчас уже над нами находится антициклон, довольно мощный, он образовался от вторжения ядра антициклонического из районов Среднего Урала на восточном направлении. Сейчас центр его находится где-то в районе Павлодара — Омска, и отрог его влияет на погоду, обуславливая <…> слабоморозную погоду в ночные часы», — рассказал корреспонденту пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Западно-Сибирского УГМС, во вторник, 9 апреля, ночная температура в Новосибирске будет держаться на уровне -2...-4 градусов. В пригороде может быть прохладнее: до -7. Днём воздух прогреется до +9…+11. Осадков в ближайшие сутки не ожидается. В среду, 10 апреля, осадков синоптики также не прогнозируют, ночью будет около -1…+1 градуса, днём ожидается +7…+9. В четверг, 11 апреля, ночью местами пройдёт небольшой мокрый снег, температура при этом опустится до -2…-4 градусов. Днём будет сухо, а столбик термометра вновь поднимется до +7…+9.


Из-за того, что осадков в эти дни будет мало, в регионе вырастет риск лесных пожаров, добавил Ренад Ягудин.


Ранее редакция НГС узнала прогноз погоды на весь апрель и сравнила его с данными на пяти популярных погодных интернет-ресурсах, чтобы удостовериться, что весна не затеряется по пути в Сибирь.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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