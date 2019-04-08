Якорь мне в город: в центре Новосибирска появится 3-метровый памятник героическим речникам

Его установят в честь сибиряков, которые провели последний караван по Обь-Енисейскому каналу

Памятник установят перед зданием СГУВТа

Мэрия Новосибирска согласовала установку памятника героям-речникам в сквере перед сибирским государственным университетом водного транспорта — теперь там появится трёхметровая стела с якорем.







Постановление о размещении памятника героям-речникам — участникам проводки каравана по Обь-Енисейскому каналу в 1942 году появилось на сайте мэрии Новосибирска 4 апреля. Установку проводит Новосибирская региональная общественная организация «Ветераны силовых структур Родины».





Памятник вместе с постаментом будет 2,8 метра в высоту и 1,5 метра в ширину. Его выполнят в виде стелы с прислонённым якорем и двумя табличками — схемой канала и информацией о подвиге речников.





Памятник будет выполнен в виде стелы с якорем и схемой канала — высота памятника почти 3 метра





Как сообщил корреспонденту НГС один из членов организации «Ветераны силовых структур Родины» Алексей Шамов (сын Владимира Шамова, создателя Городовичка. — Прим. ред.), первые документы для установки стелы начали собирать ещё несколько лет назад.





«Не я один этим [занимаюсь], если бы не руководители [организации], то ничего бы не было. Целая группа людей над этим очень серьёзно трудилась и работала», — пояснил он.







Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в НРОО «ВССР», в 1942 году, во время войны, была организована проводка каравана буксиров через тогда уже заброшенный Обь-Енисейский канал.





«Цель экспедиции — разведка резервного пути для переброски продукции [Норильского] комбината на заводы Урала и Сибири. <...> Таёжные речки, входившие в систему пути, обмелели и превратились в несудоходные ручьи. Нависшие над водой деревья перекрыли русло целиком <...>. Гидротехнические сооружения частично разрушены, неисправны или вообще отсутствуют. <...>





Речники при движении каравана были вынуждены не только вести суда, протаскивая их по мелководью, но и восстанавливать разрушенные плотины, и даже строить временные запруды»,





— говорится в ответе на запрос.





Строительство канала началось в 1883 году, его прокладкой занимались тысячи человек. Через 8 лет его открыли для плавания небольших судов. Для полного окончания строительства требовалось вложить в канал несколько миллионов рублей, однако работы были приостановлены из-за строительства Сибирской железной дороги. К идее расширения канала и продолжения его финансирования вернулись в 1911 году, но снова работы отложили, так как вскоре началась Первая мировая война.





Этой уже второй памятник, установку которого согласовали чиновники этой весной. 13 марта художественный совет мэрии Новосибирска согласовал установку памятника Иосифу Сталину возле здания обкома КПРФ на Большевистской.





А в конце ноября в Первомайском сквере Новосибирска предложили поставить памятник, который может собирать пожертвования с бесконтактных банковских карт и смартфонов и говорить слова благодарности тем, кто перечислил деньги.