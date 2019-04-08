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Кондуктор больше не нужен: в троллейбусах № 2 появились автоматы для приёма карт

Пока оплата по системе «Мультипасс» работает в тестовом режиме

Терминалы поставили на троллейбусах одного маршрута
Терминалы поставили на троллейбусах одного маршрута

В новосибирских троллейбусах по маршруту № 2 (Городской аэропорт — Вокзал «Новосибирск-Главный») установили терминалы для приёма карт по системе «Мультипасс» — пассажиры могут рассчитаться за проезд без кондуктора. 


По информации сотрудников ГЭТ, с 1 апреля терминалы установили во всех троллейбусах маршрута № 2. 

Стоимость проезда, как и по обычному тарифу, — 21 рубль.

«В троллейбусах № 2, следующих от остановки «Новосибирск-Главный» до остановки «Городской аэропорт» и обратно, теперь можно оплачивать проезд в одно касание любым удобным способом: бесконтактной картой или штрих-кодом на экране мобильного телефона. Мобильное приложение MULTIPASS позволяет, помимо оплаты проезда, отслеживать движение городского транспорта, оборудованного валидаторами MULTIPASS», — сообщается на официальной странице MULTIPASS во «ВКонтакте». 


НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, когда появятся такие же терминалы на других маршрутах Горэлектротранспорта и будут ли они считывать карты льготников. 


В прошлом году МКП «Горэлектротранспорт» начал устанавливать турникеты в новосибирских трамваях и троллейбусах — на бескондукторную систему потратят больше 40 миллионов рублей. 

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