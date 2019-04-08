Кондуктор больше не нужен: в троллейбусах № 2 появились автоматы для приёма карт
Пока оплата по системе «Мультипасс» работает в тестовом режиме
В новосибирских троллейбусах по маршруту
По информации сотрудников ГЭТ, с 1 апреля терминалы установили во всех троллейбусах маршрута
Стоимость проезда, как и по обычному тарифу, — 21 рубль.
«В троллейбусах
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, когда появятся такие же терминалы на других маршрутах Горэлектротранспорта и будут ли они считывать карты льготников.
В прошлом году МКП «Горэлектротранспорт» начал устанавливать турникеты в новосибирских трамваях и троллейбусах — на бескондукторную систему потратят больше 40 миллионов рублей.
Анна Богданова
Фото автора