Кондуктор больше не нужен: в троллейбусах № 2 появились автоматы для приёма карт

Пока оплата по системе «Мультипасс» работает в тестовом режиме

Терминалы поставили на троллейбусах одного маршрута

В новосибирских троллейбусах по маршруту № 2 (Городской аэропорт — Вокзал «Новосибирск-Главный») установили терминалы для приёма карт по системе «Мультипасс» — пассажиры могут рассчитаться за проезд без кондуктора.





По информации сотрудников ГЭТ, с 1 апреля терминалы установили во всех троллейбусах маршрута № 2.

Стоимость проезда, как и по обычному тарифу, — 21 рубль.



«В троллейбусах № 2, следующих от остановки «Новосибирск-Главный» до остановки «Городской аэропорт» и обратно, теперь можно оплачивать проезд в одно касание любым удобным способом: бесконтактной картой или штрих-кодом на экране мобильного телефона. Мобильное приложение MULTIPASS позволяет, помимо оплаты проезда, отслеживать движение городского транспорта, оборудованного валидаторами MULTIPASS», — сообщается на официальной странице MULTIPASS во «ВКонтакте».





НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, когда появятся такие же терминалы на других маршрутах Горэлектротранспорта и будут ли они считывать карты льготников.







В прошлом году МКП «Горэлектротранспорт» начал устанавливать турникеты в новосибирских трамваях и троллейбусах — на бескондукторную систему потратят больше 40 миллионов рублей.