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Ближе не было: новосибирец отправился в путешествие в Испанию, чтобы купить огромную сковородку

Он хочет накормить с этой сковороды паэльей сразу 100 горожан

Даниил Прицкау с новой сковородой
Даниил Прицкау с новой сковородой

Совладелец новосибирского ресторана New Mexico Grand Café Даниил Прицкау специально слетал в выходные в Испанию за огромной сковородой диаметром 115 сантиметров и весом 30 килограммов, чтобы накормить жителей города паэльей.


«Одному из наших ресторанов в апреле исполняется три года, хотелось сделать что-то большое, но в мексиканской кухне таких ярко выраженных блюд не то чтобы нет, но чтобы они были широко известны… Гигантский такос делать? Его есть неудобно. Любое мексиканское блюдо завернуть в лепёшку — получится не совсем то. Поэтому родственная культурная история — это паэлья. Конечно, испанское блюдо, но решили выбрать её. Для этого нужна большая сковорода и специальная горелка для неё», — рассказал корреспонденту НГС Даниил Прицкау.


Необходимый инвентарь продаётся и в России, но, по словам Прицкау, стоит в три раза дороже, чем в Испании. К тому же нужна была не просто стальная сковорода, которая может заржаветь, а эмалированная.


«Взял билеты и полетел в Испанию, заказал сковороду и горелку в Валенсии, пообщался с испанским шефом, который дал советы, что и как лучше сделать. Привёз необходимые продукты: один из основополагающих ингредиентов для паэльи — перец нора, у нас его в принципе нет, а ещё гигантскую испанскую белую фасоль, которая добавляется в небольшом количестве, и смеси для паэльи. Летел загруженный десятками килограммов», — вспоминает Прицкау.


25 апреля паэльей из этой сковороды смогут накормить 100 новосибирцев 
25 апреля паэльей из этой сковороды смогут накормить 100 новосибирцев 


Даниил Прицкау уверен, что для того, чтобы приготовить национальное блюдо, нужно пообщаться с теми, кто его готовит, и попробовать, а не просто прочитать рецепт в интернете. По его словам, каждый испанец имеет своё мнение, как должна быть приготовлена паэлья.


«У них самый крутой аргумент: "Так готовила моя бабушка". У каждого свои нюансы. Как с пиццей или с борщом у нас в России. Каждая хозяйка по-своему готовит. Теперь попытаемся всё это здесь воспроизвести», — заключил Прицкау.


В сентябре 2018 года новосибирский ресторатор Даниил Прицкау вырастил в собственной теплице первые плоды специально выведенного перца сорта 7 Pot SR strain — его плоды считаются одними из самых острых в мире.

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