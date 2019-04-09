Ближе не было: новосибирец отправился в путешествие в Испанию, чтобы купить огромную сковородку

Даниил Прицкау с новой сковородой

Совладелец новосибирского ресторана New Mexico Grand Café Даниил Прицкау специально слетал в выходные в Испанию за огромной сковородой диаметром 115 сантиметров и весом 30 килограммов, чтобы накормить жителей города паэльей.







«Одному из наших ресторанов в апреле исполняется три года, хотелось сделать что-то большое, но в мексиканской кухне таких ярко выраженных блюд не то чтобы нет, но чтобы они были широко известны… Гигантский такос делать? Его есть неудобно. Любое мексиканское блюдо завернуть в лепёшку — получится не совсем то. Поэтому родственная культурная история — это паэлья. Конечно, испанское блюдо, но решили выбрать её. Для этого нужна большая сковорода и специальная горелка для неё», — рассказал корреспонденту НГС Даниил Прицкау.





Необходимый инвентарь продаётся и в России, но, по словам Прицкау, стоит в три раза дороже, чем в Испании. К тому же нужна была не просто стальная сковорода, которая может заржаветь, а эмалированная.





«Взял билеты и полетел в Испанию, заказал сковороду и горелку в Валенсии, пообщался с испанским шефом, который дал советы, что и как лучше сделать. Привёз необходимые продукты: один из основополагающих ингредиентов для паэльи — перец нора, у нас его в принципе нет, а ещё гигантскую испанскую белую фасоль, которая добавляется в небольшом количестве, и смеси для паэльи. Летел загруженный десятками килограммов», — вспоминает Прицкау.





25 апреля паэльей из этой сковороды смогут накормить 100 новосибирцев





Даниил Прицкау уверен, что для того, чтобы приготовить национальное блюдо, нужно пообщаться с теми, кто его готовит, и попробовать, а не просто прочитать рецепт в интернете. По его словам, каждый испанец имеет своё мнение, как должна быть приготовлена паэлья.





«У них самый крутой аргумент: "Так готовила моя бабушка". У каждого свои нюансы. Как с пиццей или с борщом у нас в России. Каждая хозяйка по-своему готовит. Теперь попытаемся всё это здесь воспроизвести», — заключил Прицкау.





В сентябре 2018 года новосибирский ресторатор Даниил Прицкау вырастил в собственной теплице первые плоды специально выведенного перца сорта 7 Pot SR strain — его плоды считаются одними из самых острых в мире.