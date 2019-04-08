Спохватились: суд отправил под снос здание ТЦ, который тайно построили в Ленинском районе

Суд обязал собственника земли снести самовольно построенное здание — в законную силу это решение ещё не вступило

Мэрия Новосибирска через суд добилась сноса здания под будущий торговый центр на улице 2-й Станционной в Ленинском районе.







Сегодня, 8 апреля, Ленинский районный суд Новосибирска закончил рассматривать иск мэрии к Андрею Паршукову. Городские власти требовали, чтобы ответчик снёс самовольную постройку. Суд требования мэрии удовлетворил, сообщили корреспонденту НГС в Ленинском районном суде.







Как пояснил начальник юридического отдела администрации Ленинского района Леонид Капустин, речь идёт о самовольной постройке, расположенной по адресу 2-я Станционная, 38/2. По данным справочника 2ГИС, это недалеко от остановки «Склады».







Ранее в юротделе районной администрации сообщали, что собственник земли, на которой построено здание будущего торгового центра, — Андрей Паршуков.







«У него не было никаких разрешительных документов, он нарушил действующие строительные нормы и правила. <…> Иск был удовлетворён по основаниям, изложенным в исковом заявлении и с учётом мнения сторон, <…> имеется в виду департамент [строительства и архитектуры мэрии], также привлечена государственная строительная инспекция», — сообщил Леонид Капустин.





Он добавил, что владелец земли на судебные заседания не ходил, несмотря на то, что суд его уведомлял. Теперь, согласно решению суда, Андрей Паршуков должен снести самовольную постройку.





Корреспондент НГС дозвонилась до директора ООО «Грей компани», фамилия, имя и отчество которого полностью совпадают с данными ответчика, но он сообщил, что не знает о таком судебном решении и что редакция вообще обратилась не по адресу.







При этом в середине января Андрей Паршуков, ответивший по этому же номеру телефона, подтверждал, что земельный участок на 2-й Станционной принадлежит ему. От подробных комментариев по поводу постройки он тогда отказался, но пояснил, что «всё в рамках закона».





В 2016 году мэрия Новосибирска пыталась через суд добиться сноса торгового центра «Быстромолл» в Академгородке — Арбитражный суд Новосибирской области признал здание самовольной постройкой, но отказал мэрии в его сносе.

