Новосибирская область попала в число регионов с самыми безопасными дорогами

И это несмотря на 300 погибших на дорогах за прошлый год

За год в авариях в Новосибирской области погибли 300 человек
За год в авариях в Новосибирской области погибли 300 человек


ГИБДД России рассказала о регионах страны, где в 2018 году случилось больше всего аварий, — Новосибирская область попала в число областей, где дороги самые безопасные.


Сводные данные от ГИБДД опубликовало РИА Новости — по информации издания, больше всего аварий в прошлом году случилось в Москве — 9 тысяч 157 ДТП. На втором месте — Краснодарский край (7008), на третьем — Санкт-Петербург (6463).


«В регионах, которые расположились следом, количество ДТП составило меньше 6 тысяч: Московская область — 5933, Нижегородская область — 5528, Татарстан — 4612, Башкирия — 4406, Челябинская область — 4278, Самарская область — 4021, Ростовская область — 3925», — передаёт агентство.


Полный рейтинг регионов агентство не приводит, но при этом в открытой статистике ГИБДД можно увидеть, что в 2018 году в Новосибирской области случилось 2529 аварий. Это меньше, чем у названных 10 регионов.


Кроме того, из официальной статистики известно, что в Новосибирской области за прошлый год на дорогах погибли 300 человек и пострадали 3181. По сравнению с 2017 годом аварий стало меньше, а погибших больше.


В 2017 году на дорогах НСО случилось 2719 ДТП, в которых погибли 279 и пострадали 3351 человек.


В начале января ГИБДД Новосибирска составила список самых опасных участков, на которых случались аварии в 2018 году.

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