«Я к цыганам давно неравнодушна»: сотруднику аквапарка подарили торт с колесом и флагом кочевников

По словам Катерины Ширкуновой, зелёный цвет на флаге символизирует поле, голубой — небо. А красный цвет колеса — это цвет праздника, потому что цыгане сами по себе народ-праздник

Сегодня, 8 апреля, в новосибирском аквапарке «Аквамир» отметили Международный день цыган: одному из сотрудников вручили торт с изображением цыганского флага.







Инициатором поздравления выступила спасатель аквапарка Катерина Ширкунова. Она рассказала, что её муж — цыган, и вот уже несколько лет она занимается изучением истории этой национальности.





На фото: Павел Козловский и Катерина Ширкунова





«Я к цыганам давно неравнодушна. Я ездила в Москву на встречу с представителями федеральной автономии российских цыган, а вот тут узнала, что у нас в коллективе работает цыган, поэтому мы решили его поздравить и подарить этот торт. Павел Козловский работает у нас, он и выучился, и спортом занимается, а в перспективе хочет в МЧС [работать]», — рассказала Катерина Ширкунова.





Она также добавила, что Международный день цыган вообще-то не отмечают в Новосибирске. По её словам, многие из представителей этой национальности сами не знают о празднике.





«У нас в Новосибирске с этим очень сложно. Павел, конечно, был удивлён [поздравлению]. Эту информацию ведь нигде не афишируют. А ведь ещё 8 апреля 1971 года состоялся всемирный цыганский конгресс в Лондоне, в результате которого цыгане признаны единой нетерриториальной нацией», — пояснила Екатерина Ширкунова.





Сама Ширкунова хочет открыть организацию, которая бы помогала цыганским семьям.





«Я хочу создать сибирско-цыганский совет. Но нужно, чтобы кто-то из них составил совет. Но если цыган [работает] при каком-то хорошем месте, может, они есть и у власти, но я не могу их найти, потому что никто не скажет, что он цыган. Они стесняются, стараются не афишировать это дело, не знаю почему, но так у них заведено», — добавила Ширкунова.





Торт с изображением цыганского флага для Павла Козловского изготовили новосибирские кондитеры. Периодически им приходят заказы на изготовление десертов с символикой государств. Так, в мае прошлого года пассажиров первого рейса Новосибирск — Минск компании S7 угостили тортом, украшенным белорусским флагом.