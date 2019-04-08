«Я к цыганам давно неравнодушна»: сотруднику аквапарка подарили торт с колесом и флагом кочевников

Торт с цыганским флагом сделали на заказ к международному празднику

По словам Катерины Ширкуновой, зелёный цвет на флаге символизирует поле, голубой — небо. А красный цвет колеса — это цвет праздника, потому что цыгане сами по себе народ-праздник 
По словам Катерины Ширкуновой, зелёный цвет на флаге символизирует поле, голубой — небо. А красный цвет колеса — это цвет праздника, потому что цыгане сами по себе народ-праздник 

Сегодня, 8 апреля, в новосибирском аквапарке «Аквамир» отметили Международный день цыган: одному из сотрудников вручили торт с изображением цыганского флага. 


Инициатором поздравления выступила спасатель аквапарка Катерина Ширкунова. Она рассказала, что её муж — цыган, и вот уже несколько лет она занимается изучением истории этой национальности. 


На фото: Павел Козловский и Катерина Ширкунова 
На фото: Павел Козловский и Катерина Ширкунова 


«Я к цыганам давно неравнодушна. Я ездила в Москву на встречу с представителями федеральной автономии российских цыган, а вот тут узнала, что у нас в коллективе работает цыган, поэтому мы решили его поздравить и подарить этот торт. Павел Козловский работает у нас, он и выучился, и спортом занимается, а в перспективе хочет в МЧС [работать]», — рассказала Катерина Ширкунова. 


Она также добавила, что Международный день цыган вообще-то не отмечают в Новосибирске. По её словам, многие из представителей этой национальности сами не знают о празднике.  


«У нас в Новосибирске с этим очень сложно. Павел, конечно, был удивлён [поздравлению]. Эту информацию ведь нигде не афишируют. А ведь ещё 8 апреля 1971 года состоялся всемирный цыганский конгресс в Лондоне, в результате которого цыгане признаны единой нетерриториальной нацией», — пояснила Екатерина Ширкунова. 


Сама Ширкунова хочет открыть организацию, которая бы помогала цыганским семьям. 


«Я хочу создать сибирско-цыганский совет. Но нужно, чтобы кто-то из них составил совет. Но если цыган [работает] при каком-то хорошем месте, может, они есть и у власти, но я не могу их найти, потому что никто не скажет, что он цыган. Они стесняются, стараются не афишировать это дело, не знаю почему, но так у них заведено», — добавила Ширкунова. 


Торт с изображением цыганского флага для Павла Козловского изготовили новосибирские кондитеры. Периодически им приходят заказы на изготовление десертов с символикой государств. Так, в мае прошлого года пассажиров первого рейса Новосибирск — Минск компании S7 угостили тортом, украшенным белорусским флагом.

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