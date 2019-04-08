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Очень эмоциональная девушка с саблей выиграла первенство мира в Польше

Алина Михайлова из Новосибирска победила чемпионку мира 2017 года

Алина Михайлова входит в топ-10 сильнейших саблисток России. После поединка она не смогла сдержать эмоций
Алина Михайлова входит в топ-10 сильнейших саблисток России. После поединка она не смогла сдержать эмоций

Новосибирская саблистка Алина Михайлова одержала победу на первенстве мира в польском городе Торунь — победа сибирячки стала первым золотом для российской сборной на турнире. 


«Алина Михайлова стала чемпионкой мира среди юниорок. В полуфинале турнира со счётом 15:10 выиграла у итальянской спортсменки Тарикко, затем в финале с таким же счётом обыграла чемпионку мира 2017 года мексиканку Ботельо», — рассказал НГС тренер спортсменки Егор Южаков. 


В начале марта Алина Михайлова стала второй на европейском турнире — в финальном поединке сибирячка уступила венгерке Лизе Пустаи, которая входит в первую десятку взрослого рейтинг-листа Международной федерации фехтования (FIE).


19-летняя саблистка Алина Михайлова тренируется под руководством Егора Южакова и Адыли Самигуллиной. Сейчас Алина — первая в рейтинге среди юниоров Федерации фехтования России, среди взрослых она занимает 10-ю позицию в рейтинге. Из новосибирских спортсменок выше в рейтинге только дочь олимпийского чемпиона и главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова — Софья сейчас занимает второе место рейтинга.


Эти выходные успешно прошли для многих новосибирских спортсменов — команда борцов завоевала сразу 6 медалей на чемпионате Европы в Бухаресте.

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