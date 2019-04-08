Очень эмоциональная девушка с саблей выиграла первенство мира в Польше

Алина Михайлова из Новосибирска победила чемпионку мира 2017 года

Алина Михайлова входит в топ-10 сильнейших саблисток России. После поединка она не смогла сдержать эмоций

Новосибирская саблистка Алина Михайлова одержала победу на первенстве мира в польском городе Торунь — победа сибирячки стала первым золотом для российской сборной на турнире.







«Алина Михайлова стала чемпионкой мира среди юниорок. В полуфинале турнира со счётом 15:10 выиграла у итальянской спортсменки Тарикко, затем в финале с таким же счётом обыграла чемпионку мира 2017 года мексиканку Ботельо», — рассказал НГС тренер спортсменки Егор Южаков.





В начале марта Алина Михайлова стала второй на европейском турнире — в финальном поединке сибирячка уступила венгерке Лизе Пустаи, которая входит в первую десятку взрослого рейтинг-листа Международной федерации фехтования (FIE).





19-летняя саблистка Алина Михайлова тренируется под руководством Егора Южакова и Адыли Самигуллиной. Сейчас Алина — первая в рейтинге среди юниоров Федерации фехтования России, среди взрослых она занимает 10-ю позицию в рейтинге. Из новосибирских спортсменок выше в рейтинге только дочь олимпийского чемпиона и главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова — Софья сейчас занимает второе место рейтинга.





Эти выходные успешно прошли для многих новосибирских спортсменов — команда борцов завоевала сразу 6 медалей на чемпионате Европы в Бухаресте.