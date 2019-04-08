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В Новосибирске начали продавать детскую игру про отравление Скрипалей

На коробке нарисован яд, лица подозреваемых и люди в костюмах химзащиты

Игру выпустила компания «Игроленд» — она идёт с рейтингом 6+ 
Игру выпустила компания «Игроленд» — она идёт с рейтингом 6+ 


В Новосибирске появилась в продаже настольная игра «Наши в Солсбери» — детская игра по мотивам похождений подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.


Игра «Наши в Солсбери» появилась в продаже в сети магазинов «Галамарт» и со скидкой стоит 79 рублей. По данным официального сайта магазина, она есть в наличии в торговых центрах «Золотая Нива», «Сибирский Молл», «Галерея Фантазия» и «Континент».


Игра стоит 79 рублей по скидке — 119 рублей без неё
Игра стоит 79 рублей по скидке — 119 рублей без неё


В составе — игровое поле, кубик и четыре разноцветные фишки. На упаковке написано, что рекомендованный возраст игроков 6+. По правилам игры, нужно пройти через всю Европу из Москвы и добраться до Солсбери — прямо к собору. Побеждает тот, кто сделает это первым. 


Среди иллюстраций на игровом поле — фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова), яд в виде спрея, люди в костюмах химзащиты 
Среди иллюстраций на игровом поле — фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова), яд в виде спрея, люди в костюмах химзащиты 


Маршрут игры повторяет предполагаемый маршрут подозреваемых в отравлении Скрипалей Анатолия Чепиги (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова). Британские власти ранее назвали их агентами российской военной разведки и считают, что они причастны к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом на коробке написано, что «любое сходство с реальными событиями и персонажами случайно».


Тем временем прилавки новосибирских супермаркетов постепенно наполняются товарами к Пасхе — накануне НГС опубликовал обзор с самыми необычными из них

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