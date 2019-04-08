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На доставку подаренных Собяниным трамваев в Сибирь потратят 11 миллионов

20 вагонов должны прибыть в Новосибирск через три месяца

Трамваи модели 71-619К сейчас ходят по маршруту № 13
Трамваи модели 71-619К сейчас ходят по маршруту № 13

МКП «Горэлектротранспорт» объявило конкурс на доставку 20 подержанных вагонов из Москвы в Новосибирск — перевозка одного вагона обойдётся в полмиллиона рублей. 


Информация о конкурсе опубликована 8 апреля на сайте госзакупок. МКП «ГЭТ» ищет перевозчика 20 трамвайных вагонов модели 71-619К из Москвы в Новосибирск. Сумма закупки — 11 миллионов 134 тысячи рублей.


Как сказано в документах госзакупки, срок оказания услуг — 90 календарных дней с даты заключения договора. «Ориентировочно отгрузка будет происходить партиями, по 2 вагона по рабочим дням недели, временной интервал между погрузками соседних партий ориентировочно будет составлять от 3 до 6 календарных дней», — сообщается в описании закупки.


Итоги конкурса подведут 18 апреля, то есть при соблюдении условий поставки 20 вагонов должны привезти из Москвы в Новосибирск к концу июля. 


В феврале мэр Москвы Собянин подписал распоряжение передать Новосибирску 20 подержанных трамваев модели 71-619К. Вагоны 2000–2005 годов выпуска. Трамваи этой модели сейчас ходят в Новосибирске по маршруту № 13


Также мэрия объявила закупку новых трамваев на 185 миллионов рублей — вагоны должны поставить в Новосибирск до конца года. В начале года стало известно об идее городских властей проложить и новую трамвайную ветку — от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Кроме того, мэрия заявила и о поиске инвестора для трамвайной линии на Плющихинском жилмассиве

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