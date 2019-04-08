Сибиряки в кимоно и обтягивающих майках выиграли 6 медалей на чемпионате в Бухаресте

«Золото чемпионата Европы в грепплинге выиграли Римма Ануфриева (весовая категория до 71 кг) и Абдурахман Биларов (весовая категория свыше 100 кг). Ануфриева и Биларов повторили свой прошлогодний успех. Особо отметим, что Биларов все свои поединки завершил досрочно, не проиграв ни одного балла своим соперникам. Ещё одна медаль — бронза у Ирины Громовой (весовая категория до 64 кг). Правда, уже на следующий день Громова добилась своего, ей не было равных в дисциплине грепплинг ги, у мужчин в этом виде состязаний отличился Гаирбег Ибрагимов (весовая категория до 66 кг), а Полина Крупская (весовая категория до 53 кг) вышла в финал и стала серебряным призёром», — рассказали в Федерации спортивной борьбы НСО.

На чемпионате Европы по спортивной борьбе в Румынии разыграли первые комплекты наград — в Бухаресте спортсмены из Новосибирска завоевали 4 золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали в грепплинге.

Грепплинг разделяется на две разновидности борьбы в зависимости от формы, в которой выступают спортсмены, — борьба в шортах и обтягивающей майке и борьба в кимоно.

Для некоторых новосибирских спортсменов поединки в кимоно проходят намного удачнее, чем в шортах.



«Основная специализация Ирины — это борьба в кимоно, так как она заслуженный мастер спорта по дзюдо. Во второй день она все встречи завершила досрочно и в финале выиграла досрочно болевым приемом спортсменку из Польши — действующую чемпионку мира 2018 года», — уточнил вице-президент Федерации спортивной борьбы НСО Денис Бондаренко.



Справка: Грепплинг (англ. grappling) — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.



В пятницу, 12 апреля, начнётся турнир борцов греко-римского стиля, где выступит двукратный олимпийский чемпион Роман Власов — накануне отъезда в Бухарест он показал, как готовится к чемпионату Европы после травмы ноги.