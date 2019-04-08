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Спорт
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Сибиряки в кимоно и обтягивающих майках выиграли 6 медалей на чемпионате в Бухаресте

Четверо новосибирцев стали чемпионами Европы в Румынии в первые дни турнира

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Команда из Новосибирска ежегодно становится лидерами чемпионата Европы по грепплингу

Фото: предоставлено Денисом Бондаренко

На чемпионате Европы по спортивной борьбе в Румынии разыграли первые комплекты наград — в Бухаресте спортсмены из Новосибирска завоевали 4 золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали в грепплинге.

«Золото чемпионата Европы в грепплинге выиграли Римма Ануфриева (весовая категория до 71 кг) и Абдурахман Биларов (весовая категория свыше 100 кг). Ануфриева и Биларов повторили свой прошлогодний успех. Особо отметим, что Биларов все свои поединки завершил досрочно, не проиграв ни одного балла своим соперникам. Ещё одна медаль — бронза у Ирины Громовой (весовая категория до 64 кг). Правда, уже на следующий день Громова добилась своего, ей не было равных в дисциплине грепплинг ги, у мужчин в этом виде состязаний отличился Гаирбег Ибрагимов (весовая категория до 66 кг), а Полина Крупская (весовая категория до 53 кг) вышла в финал и стала серебряным призёром», — рассказали в Федерации спортивной борьбы НСО.

Грепплинг разделяется на две разновидности борьбы в зависимости от формы, в которой выступают спортсмены, — борьба в шортах и обтягивающей майке и борьба в кимоно. 

Для некоторых новосибирских спортсменов поединки в кимоно проходят намного удачнее, чем в шортах. 

«Основная специализация Ирины — это борьба в кимоно, так как она заслуженный мастер спорта по дзюдо. Во второй день она все встречи завершила досрочно и в финале выиграла досрочно болевым приемом спортсменку из Польши — действующую чемпионку мира 2018 года», — уточнил вице-президент Федерации спортивной борьбы НСО Денис Бондаренко.

Справка: Грепплинг (англ. grappling) — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

В пятницу, 12 апреля, начнётся турнир борцов греко-римского стиля, где выступит двукратный олимпийский чемпион Роман Власов — накануне отъезда в Бухарест он показал, как готовится к чемпионату Европы после травмы ноги.

Дарья Януш
Фото предоставлено Денисом Бондаренко

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КОММЕНТАРИИ (8)

С Богаткова
8 апр 2019 в 12:09

Я тоже спортсмен, всегда занимался спортом, я мастер спорта по всем видам единоборств, но сейчас у меня в спорте перерыв, я решил сменить пол, чтобы выйти на гражданскую пенсию в 60 лет! ГУФСИНовская у меня уже есть, а до 65 лет в ЧОПе работать неохота, а если стану женщиной уйду в 60, я узнал так можно сделать, просто денег не хватает, кредитов набрал, покупаю ретро автомобили! А спортсмены молодцы, уважаю таких! Знаю о чём говорю.

С Богаткова
8 апр 2019 в 12:08

Помню их, звонили мне, просили помочь оплатить поездку на соревнования. Посоветовал взять им микрокредит, радует что прислушались

Точняк
8 апр 2019 в 12:05

Я так понял эта статья для Пашки-короля- елки? Чтобы он как всегда смог первым свой коммент тиснуть? Ну только ник поменял, а глупость как обычно прет из всех щелей.
А по теме- Молодцы сибиряки.