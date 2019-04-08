Метрополитен нашёл машиниста, который посадил на своё место девушку: наказать его не получится

В метрополитене закончили служебную проверку видеоролика с девушкой, которая сидит на месте машиниста поезда





В Новосибирском метрополитене рассказали об итогах проверки видеоролика с девушкой, которую машинист посадил на своё место в движущемся поезде.







«Установлено, что в кабине электропоезда находился машинист Илья Алейников. На оперативном совещании он пояснил, что подобный случай действительно имел место 21 февраля 2015 года. Илья Алейников признал факт нарушения пункта 18.39 Правил технической эксплуатации метрополитенов РФ, выразил сожаление и подтвердил, что данный случай был единственным», — сообщили корреспонденту НГС сегодня, 8 апреля, в пресс-службе Новосибирского метрополитена.







На прошлой неделе в соцсети попал ролик четырёхлетней давности, на котором видно, что машинист везёт в кабине поезда постороннюю девушку и снимает происходящее на камеру мобильного телефона. После этого в метрополитене начали проверку, результаты которой обнародовали сегодня.







Видеоролик попал в федеральные СМИ





«За допущенное нарушение дисциплинарное взыскание машинисту электропоезда Илье Алейникову объявлено быть не может, так как в соответствии со статьей 193 Трудового кодекса РФ дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. Таким образом, МУП "Новосибирский метрополитен" правовых оснований для привлечения машиниста, совершившего указанный дисциплинарный проступок, к ответственности, предусмотренной трудовым законодательством, не имеет», — резюмировали в метрополитене.







В пресс-службе уточнили, что Илья Алейников работает в службе подвижного состава МУП «Новосибирский метрополитен» с 1998 года по сегодняшний день. Когда он допустил нарушение, начальником метрополитена ещё был Владимир Кошкин, а службой подвижного состава руководил Алексей Николаев, который судился с метрополитеном за то, что его незаконно уволили. По итогам проверки руководство поручило машинистам-инструкторам лучше контролировать работу локомотивных бригад и провести с ними разъяснительную работу.





Ранее сотрудники метрополитена рассказали НГС о том, какие последствия могли быть в том случае, если бы девушка машиниста нажала не ту кнопку — на скорости 50 км/ч и более это могло спровоцировать сход состава.