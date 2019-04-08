Новосибирская баскетболистка вошла в число кандидатов в сборную, которая поедет на чемпионат Европы

20-летняя Виктория Черен играет в баскетбольном клубе «Динамо» на позиции нападающего

Форвард новосибирского баскетбольного клуба «Динамо» Виктория Черен примет участие в сборе кандидатов в расширенный состав женской национальной сборной.







Тренерский штаб женской баскетбольной сборной России во главе с Олафом Ланге назвал список игроков для участия в предварительном просмотровом сборе, который пройдет в Новогорске с 5 по 8 мая. В числе 15 участниц оказалась и 20-летняя баскетболистка из Новосибирска Виктория Черен, сообщили в Российской федерации баскетбола.







«По итогам этого лагеря несколько кандидаток попадут в расширенный состав национальной команды и вместе с основными игроками продолжат подготовку к чемпионату Европы. Напомним, что он пройдёт с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии», — говорится в сообщении федерации баскетбола.







Ранее вызовы в олимпийскую сборную России получили два игрока хоккейного клуба «Сибирь» Николай Демидов и Никита Михайлов.