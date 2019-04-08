Озеро в Новосибирской области вошло в десятку лучших лечебных курортов России

Но по популярности оно уступает Кавказским Минеральным Водам и Белокурихе

Озеро Карачи в Чановском районе занимает седьмое место в рейтинге самых популярных оздоровительных курортов страны

Озеро Карачи в Новосибирской области входит в десятку лучших оздоровительных и лечебных курортов России.







К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «ТурСтат», оценив популярность курортов и предложения на рынке оздоровительного туризма за последние пять лет.







Озеро Карачи оказалось на седьмой строчке рейтинга. Лидируют по популярности города-курорты Кавказских Минеральных Вод — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск, где, по данным аналитиков, каждый год отдыхает больше 1 миллиона человек. На втором месте оказался сочинский бальнеологический курорт Мацеста. Также в тройку лидеров вошли курорты Алтайского края — Белокуриха и Яровое.







«По данным "ТурСтат", на оздоровительных курортах России отдыхают, как правило, от одной до двух недель и расходуют на проживание, оздоровительные процедуры и питание до трёх тысяч рублей в сутки. Дешевле всего в первой десятке отдых обойдется на крымском курорте Саки — до 2,5 тысячи рублей в сутки», — рассказали авторы исследования.