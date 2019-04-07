Таксистка из Новосибирска попала на телешоу — ей сделали пластическую операцию и сменили имидж

Образ Анны Панфеновой кардинально изменился

27-летний водитель такси из Новосибирска Анна Панфенова попала на программу «Перезагрузка» на канале ТНТ.







Сибирячка появилась в эфире телеканала сегодня утром, пожаловалась на неудачи в личной жизни и боязнь мужчин.





«У меня нет личной жизни. Я боюсь ошибиться в выборе мужчины, не подпускаю их к себе. В жизни в основном мне попадались либо альфонсы, либо безответственные [мужчины], либо нытики. Я водитель такси, очень люблю машины, дрифт, большую скорость. Но в зеркале сейчас я вижу другую Аню», — поделилась участница шоу.





Во время «Перезагрузки» Анне сделали косметические процедуры, изменили форму губ и носа, а также увеличили грудь. Стилисты подобрали героине новый образ, а психолог проекта научил её выбирать «правильных» мужчин. Кроме того, девушка получила консультации сексолога, стоматолога и фитнес-тренера.









В марте другая сибирячка попала на федеральный канал — участница новосибирской группы «Платья за 130» Анна Морозова выступила в шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1». Девушка исполнила песню «Звенит январская вьюга», но не прошла в следующий этап.