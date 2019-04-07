Снова победа: БК «Динамо» из Новосибирска выиграл третий раз подряд
Игра прошла на красноярской «Арене.Север»
Сегодня, 7 апреля, в Красноярске новосибирский баскетбольный клуб «Динамо» в рамках очередного матча женской Премьер-лиги одержал победу над командой «Енисей» из Красноярска.
Счёт встречи составил 73:65 в пользу новосибирских спортсменок.
«Это третья победа подряд. <...> В нашей команде больше всех отличились Джейми Скотт — 29 очков, Майя-Мари Лэнглуа — 17 очков и Виктория Черен, она набрала 15 очков», — рассказал корреспонденту НГС менеджер команды Сергей Баженов.
Следующая встреча новосибирской команды пройдет дома в спорткомплексе «Север» 11 апреля. Соперником «Динамо» станет клуб «Спартак» из Ногинска.
В прошлый четверг новосибирская команда победила курскую «Инвенту» — счёт встречи составил 83:74 в пользу новосибирских спортсменок.
Маша Вьюн
Фото: предоставлены Сергеем Баженовым