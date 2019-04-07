Снова победа: БК «Динамо» из Новосибирска выиграл третий раз подряд

Игра прошла на красноярской «Арене.Север»

Игра проходила в рамках чемпионата России
Игра проходила в рамках чемпионата России


Сегодня, 7 апреля, в Красноярске новосибирский баскетбольный клуб «Динамо» в рамках очередного матча женской Премьер-лиги одержал победу над командой «Енисей» из Красноярска.


Счёт встречи составил 73:65 в пользу новосибирских спортсменок.


«Это третья победа подряд. <...> В нашей команде больше всех отличились Джейми Скотт — 29 очков, Майя-Мари Лэнглуа — 17 очков и Виктория Черен, она набрала 15 очков», — рассказал корреспонденту НГС менеджер команды Сергей Баженов.


Следующая встреча новосибирской команды пройдет дома в спорткомплексе «Север» 11 апреля. Соперником «Динамо» станет клуб «Спартак» из Ногинска.


В прошлый четверг новосибирская команда победила курскую «Инвенту» — счёт встречи составил 83:74 в пользу новосибирских спортсменок.

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