На площади Энергетиков водитель Suzuki въехал в припаркованный автомобиль ДПС

По факту повреждения служебного автомобиля проводится проверка

У служебной «Лады» повреждены заднее правое крыло и дверь
У служебной «Лады» повреждены заднее правое крыло и дверь


Сегодня, 7 апреля, в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Suzuki Escudo врезался в припаркованный на обочине служебный автомобиль ДПС Lada Priora. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, столкновение произошло в 11:00 на улице Станционной.


«Автомобиль Suzuki Escudo двигался в сторону площади Труда со стороны площади Энергетиков и у дома № 8 на улице Станционной Suzuki врезался в стоящий автомобиль ДПС ГИБДД. Никто не пострадал. По факту повреждения служебного автомобиля проводится служебная проверка. Вины сотрудников ДПС здесь нет», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 


Также в ведомстве добавили, что на место выезжали сотрудники ГАИ. 


Ранее мы писали о том, что служебная машина ДПС столкнулась с «Инфинити» — тогда наряд ДПС следовал по улице Ленина с включёнными звуковыми и световыми спецсигналами на проверку сообщения граждан о дрифтерах, нарушающих в ночное время тишину и покой.

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