На площади Энергетиков водитель Suzuki въехал в припаркованный автомобиль ДПС
По факту повреждения служебного автомобиля проводится проверка
Сегодня, 7 апреля, в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Suzuki Escudo врезался в припаркованный на обочине служебный автомобиль ДПС Lada Priora. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, столкновение произошло в 11:00 на улице Станционной.
«Автомобиль Suzuki Escudo двигался в сторону площади Труда со стороны площади Энергетиков и у дома
Также в ведомстве добавили, что на место выезжали сотрудники ГАИ.
Ранее мы писали о том, что служебная машина ДПС столкнулась с «Инфинити» — тогда наряд ДПС следовал по улице Ленина с включёнными звуковыми и световыми спецсигналами на проверку сообщения граждан о дрифтерах, нарушающих в ночное время тишину и покой.
Виктория Брылёва
Фото vk.com/act54