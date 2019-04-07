Юные артисты из Новосибирска приняли участие в съёмках программы «Поле чудес» на Первом канале

Новосибирская эстрадная студия «Мармелад» приняла участие в съёмках капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале — эфир с их участием выйдет 26 апреля.
Арт-директор студии Татьяна Оветкова отправила письмо в программу «Поле чудес», в котором рассказала о новосибирском коллективе — редакции шоу понравилась песня «Я пою!» автора Татьяны Пархоменко в исполнении участников эстрадной студии «Мармелад», и коллектив пригласили на съёмку программы в качестве музыкальных гостей.
«Сначала эта новость была воспринята как шутка, но в процессе мы поняли, что коллектив ждут в определенную дату и приглашение в Москву — совершенно серьезно! Основательно подготовившись, мы прилетели в столицу в период весенних школьных каникул и приехали в телецентр "Останкино". <...> Начало программы, Леонид Аркадьевич Якубович, тройки игроков за барабаном и выступление нашего детского коллектива! Всё пролетело мгновенно! Это выступление оставило большой след в развитии и истории музыкального коллектива», — отметила Татьяна Оветкова, арт-директор студии «Мармелад».
По словам Татьяны Оветковой, передать те ощущения, которые испытали дети во время записи эфира — невозможно.
«[Прошла] небольшая творческая репетиция перед съёмкой, зал наполняется зрителями, и праздник начинается! Искромётный и лучезарный ведущий приветствует всех, и начинается телевизионная игра <...> — для нас в этот раз не с экрана, а в реальном пространстве. Ощущения невероятные! В одной из пауз звучит приглашение на сцену наших юных артистов — и под аплодисменты зрительного зала эстрадная студия «Мармелад» исполняет песню <...>. Так исполнилась мечта детей — выступить на "Поле Чудес" и получить фото с Леонидом Аркадьевичем», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Оветкова.
В феврале на Первом канале вышел выпуск капитал-шоу «Поле Чудес», в котором принял участие водитель из села Утянка Новосибирской области Анатолий Филиппи — он стал финалистом программы.