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usd 65.41
eur 73.44
Развлечения

Юные артисты из Новосибирска приняли участие в съёмках программы «Поле чудес» на Первом канале

Эстрадную студию «Мармелад» пригласили на шоу в качестве музыкальных гостей

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Артисты исполнили песню «Я пою!», автором которой является Татьяна Пархоменко

Фото: предоставлено Татьяной Оветковой

Новосибирская эстрадная студия «Мармелад» приняла участие в съёмках капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале — эфир с их участием выйдет 26 апреля. 

Арт-директор студии Татьяна Оветкова отправила письмо в программу «Поле чудес», в котором рассказала о новосибирском коллективе — редакции шоу понравилась песня «Я пою!» автора Татьяны Пархоменко в исполнении участников эстрадной студии «Мармелад», и коллектив пригласили на съёмку программы в качестве музыкальных гостей. 

«Сначала эта новость была воспринята как шутка, но в процессе мы поняли, что коллектив ждут в определенную дату и приглашение в Москву — совершенно серьезно! Основательно подготовившись, мы прилетели в столицу в период весенних школьных каникул и приехали в телецентр "Останкино". <...> Начало программы, Леонид Аркадьевич Якубович, тройки игроков за барабаном и выступление нашего детского коллектива! Всё пролетело мгновенно! Это выступление оставило большой след в развитии и истории музыкального коллектива», — отметила Татьяна Оветкова, арт-директор студии «Мармелад».

Участники отметили, что съёмочный павильон передачи «Поле чудес» небольшой, но очень уютный

Фото: предоставлено Татьяной Оветковой

По словам Татьяны Оветковой, передать те ощущения, которые испытали дети во время записи эфира — невозможно. 

«[Прошла] небольшая творческая репетиция перед съёмкой, зал наполняется зрителями, и праздник начинается! Искромётный и лучезарный ведущий приветствует всех, и начинается телевизионная игра <...> — для нас в этот раз не с экрана, а в реальном пространстве. Ощущения невероятные! В одной из пауз звучит приглашение на сцену наших юных артистов — и под аплодисменты зрительного зала  эстрадная студия «Мармелад» исполняет песню <...>. Так исполнилась мечта детей — выступить на "Поле Чудес" и получить фото с Леонидом Аркадьевичем», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Оветкова. 

Новосибирские артисты остались довольны поездкой 

Фото: предоставлено Татьяной Оветковой

В феврале на Первом канале вышел выпуск капитал-шоу «Поле Чудес», в котором принял участие водитель из села Утянка Новосибирской области Анатолий Филиппи — он стал финалистом программы

Виктория Брылёва
Фото предоставлены Татьяной Оветковой 

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Виктория Брылёва

ТЕГИ

Поле Чудесмузыкальный ансамбльсъёмки шоу

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КОММЕНТАРИИ (11)

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Bill Cipher
7 апр 2019 в 19:50

Да это зашквар.

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elka           
7 апр 2019 в 20:03

мой сын и его «телка» любят кривляться и танцевать!

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elka           
7 апр 2019 в 20:03

мой сынок в разных шоу участвует!артистичный он у меня!