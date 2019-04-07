РБК включило две новосибирские компании в список самых востребованных франшиз 2018 года

Ресторан быстрого питания «Вилка-Ложка» занял 39-ю строчку рейтинга

РБК опубликовало список трёх самых востребованных, по мнению экспертов делового издания, франшиз 2018 года — в их число попали две новосибирские компании: автосервис FIT Service и ресторан быстрого питания «Вилка-Ложка».





Как отмечают авторы исследования, место франшизы в рейтинге определялось количеством заключенных в 2018 году договоров.





Новосибирская компания Fit Service заняла третье место в списке из 50-ти возможных, по данным Роспатента (Федеральной службы по интеллектуальной собственности), в прошлом году она заключила 121 франчайзинговый договор. Как отмечают авторы исследования, в рейтинге 2017 года автосервис занимал лишь 17-ю строчку.





«Рекордный рост связан с тем, что в конце 2017 года мы начали продавать франшизу с большим дисконтом: в рамках спецпредложения снизили паушальный взнос с 350 тысяч до 150 тысяч рублей», — сообщила руководитель отдела маркетинга федеральной сети автосервисов FIT Service Екатерина Горнаева.









Вторая новосибирская франшиза — сеть ресторанов быстрого питания «Вилка-Ложка» — заняла 39-е место. За прошлый год компании удалось заключить 21 договор.





«Для регионов же главное преимущество нашей модели — кризисоустойчивость. За 21 год существования нашей компании в стране было немало экономических потрясений. Но на обед условные 200 рублей люди всегда находили и будут находить», — отметил Илья Серов, генеральный директор ООО «Управляющая компания "Фуд-Мастер"».





В конце прошлого года РБК опубликовало список трёх самых успешных, по мнению экспертов делового издания, стартапов 2018 года — в их число попала и новосибирская компания iFarm Project.