Новосибирские исполнители прошли кастинг в шоу «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ

Олег Вишневский и KINA прошли в следующий тур популярного шоу


Олег Вишневский учится на преподавателя литературы и истории 
Олег Вишневский учится на преподавателя литературы и истории 


Новосибирский исполнитель песен Олег Вишневский и певица KINA прошли кастинг в шоу «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ. Эфир с их участием вышел вечером 6 апреля.


Первым выступал 22-летний исполнитель и автор песен Олег Вишневский — он исполнил песню собственного сочинения под названием «Будет ещё хуже». 


«В музыкальной школе я ходил на гитару, меня параллельно пихали на ансамбль, но я не считал нужным заниматься вокалом, потому что это не пацанское дело. <...> Моя песня — она грязноватая, там есть такие грязные звуки специально, промазываю иногда, тяну мелодию, дрожу голосом, то есть это состояние какой-то паники», — рассказал о себе Олег в интервью на шоу. 


Жюри и зал оценили бурными аплодисментами песню Олега после выступления, а ведущий Павел Воля отметил, что эта композиция может стать хитом в будущем. 


«Олег, очень, очень, это очень оптимистическая песня. <...> И знаешь, что самое интересное, такая песня имеет шанс на популярность», — отметил Тимати. 


Рэпер Баста попросил новосибирца прочитать его лучшее стихотворение собственного сочинения — Олег сначала сказал, что ему будет трудно это сделать без музыки, но потом всё же прочитал стих о человеке. Заветное «Да» новосибирец услышал только от одного члена жюри, но этого достаточно, чтобы пройти в следующий тур. 


«Круто. <...> Что-то в этом есть, я заберу», — принял решение Баста. 



Позже выступала 18-летняя исполнительница KINA — молодая певица исполнила песню, которая называется «Танцы в дыму».


KINA учится в эстрадно-джазовом колледже при Российской академии музыки имени Гнесиных
KINA учится в эстрадно-джазовом колледже при Российской академии музыки имени Гнесиных


«Отнести меня к новому музыкальному направлению, может, и можно, но это довольно громкие слова. Я просто делаю то, что я люблю. Мне кажется, что нашему поколению нужна музыка, которая больше замотивирует. Конечно, можно не учиться музыке, но базу ты должен знать, потому что без базы ты никуда, <...> это делает тебя разносторонним. Из моих 18 лет 11 я занимаюсь музыкой. Я учусь в эстрадно-джазовом колледже при Гнесинке (Российская академия музыки имени Гнесиных. — Прим. ред.)», — рассказала о себе KINA в интервью на шоу «ПЕСНИ».


Поддержать девушку на шоу пришла её мама. «Благодаря маме я здесь, и я могу делиться своей музыкой с людьми», — добавила KINA. 


Девушка исполнила песню в стиле rnb-soul, но настрой и вокальные данные сибирячки сначала не впечатлили жюри. 


«Я же не обижу, если скажу тебе то, что думаю, ты ведь за этим пришла, правильно? Но вот с таким настроением на кастинг шоу "ПЕСНИ" точно не нужно приходить. Здесь нужен заряд, энергетика, и если бы она исходила, то я бы оторвал глаза и только бы на вас смотрел, нужно больше саккумулировать этой энергии, потому что сейчас для меня её не было совсем», — высказался о выступлении рэпер Тимати. 


После этих слов Баста попросил девушку исполнить песню а капелла — сибирячка спела собственную композицию. В конце исполнения рэпер крикнул «Ладно!» и позволил девушке пройти в следующий тур. 



В начале марта в шоу «Голос. Дети» на Первом канале попала новосибирская певица, 9-летняя Виктория Николаева — её исполнение песни «Перемирие» заставило Валерия Меладзе взять девочку в команду.

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